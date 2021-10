Black Friday 2021

Segundo a pesquisa, 63,9% dos entrevistados pretendem aproveitar as condições para adquirir itens de desejo. Para 29,9% dos pesquisados, a época será ideal para substituir outros itens que sejam antigos ou por outros modelos.

As promoções também estão entre as principais motivações dos consumidores para comprar na Black Friday este ano. 17,3% vão antecipar as compras de natal e 6,3% vão comprar presentes para outras datas comemorativas.