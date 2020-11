Black Friday: Como aproveitar a data para alavancar suas vendas?

Especialista destaca principais pontos a serem considerados por empreendedores na hora de planejar as vendas. Treinamento 100% online e gratuito trará dicas para quem deseja colocar campanha de vendas no ar ainda nesta Black Friday

A pandemia do novo coronavírus causou uma reviravolta no comércio, forçando pequenos e grandes empresários a revisarem suas estratégias e direcioná-las para o digital com urgência. Dados de uma pesquisa realizada pela Ebit/Nielsen revelaram um aumento de 39% no número de pedidos online no primeiro semestre de 2020. O faturamento das lojas online no Brasil cresceu 47% neste período e registrou a maior alta nos últimos 20 anos. Mas qual a previsão para uma das datas mais esperadas pelo varejo? A Black Friday 2020 promete ser diferente de todas as outras – assim como tudo o que ocorreu neste ano. Outra pesquisa, também da Ebit/Nielsen em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), aponta para o crescimento de 27% nas vendas deste ano em relação à 2019.

“Com a pandemia, o comportamento das pessoas mudou e elas estão muito mais tempo online, acompanhando as postagens, perdendo o medo e aprendendo a comprar neste ambiente, ao mesmo tempo, estão mais seletivas e pesquisam mais antes de comprar”, aponta Vanessa Winter, especialista em Marketing Digital, fundadora da Academia do Zero ao Topo,ex-consultora estratégica para parceiros pelo Google e embaixadora da Plataforma Mulheres Empreendedoras Brasil (Plataforma MEB), que reúne mais de 27 mil mulheres empreendedoras no Facebook. “Além disso, neste ano, a Black Friday será muito focada em produtos e serviços que realmente façam sentido para aquele consumidor, que tragam uma solução bacana e com desconto real”, ressalta a ex-googler.

Para atender às necessidades do público e fortalecer sua marca no mundo digital, micro, pequenos e médios empreendedores precisam enfrentar uma corrida contra o tempo. “Ainda é possível planejar as ações para uma black friday rentável, porém é preciso pensar em alguns pontos: definir orçamento, planejamento dos produtos (ou serviços) em promoção e período da ação”, afirma Winter.

Para auxiliar essa parcela dos empreendedores, a ex-googler realizará uma imersão 100% online e gratuita sobre estratégias em marketing digital para a Black Friday. A “Do Zero ao Topo – Black Friday” acontecerá entre 3 e 6 de novembro, no instagram do projeto (@academiadozeroaotopo) e abordará assuntos sobre como vender nas redes sociais, como construir sua persona e ainda o passo a passo para criar uma campanha no gerenciador de anúncios do Facebook. Nessa última etapa, Vanessa abrirá seu próprio gerenciador de campanhas para criar uma desde a primeira etapa com seus seguidores e será realizada pelo YouTube. As transmissões contarão com a participação de Juliana Margoliano, sócia da ClickFind, mentora profissional certificada e também embaixadora da Plataforma MEB.

Confira a seguir algumas dicas da especialista em Marketing Digital para alavancar as vendas na Black Friday:

Escolha produtos que já estão parados no estoque ou que você tenha mais facilidade para negociar o giro com seus fornecedores. Dessa forma, você pode entregar soluções bacanas para seus clientes com descontos reais;

Evite colocar em promoção os chamados produtos estrela – ou seja, aqueles que você tem mais facilidade de venda e maior margem de lucro. Eles já se vendem sozinhos.

Seja honesto nos descontos e evite a famosa “black fraude”. Se o desconto é de 30%, comunique isso ao seu cliente. Não fale que o desconto é maior. Uma dica para mostrar o desconto real é colocá-lo em valor. (Ex: de R$ 30,00 por R$ 15,00);

Planejamento é ouro. Se você quer trabalhar uma promoção apenas no dia da Black Friday (27 de novembro), ainda é possível planejar a ação tanto em anúncios quanto em conteúdo orgânico. Mas seja ágil!

Defina metas tangíveis. Quanto você quer vender e crescer? Quantas pessoas você pretende alcançar para então tentar convertê-las em vendas? Seja realista e coloque no papel quais dessas metas são possíveis de alcançar.

Quais cuidados sua marca está tomando em relação à Covid-19? Você segue todas as normas de segurança? Comunique isso de forma clara aos seus clientes e fortaleça a confiança e segurança entre eles.

Imersão Do Zero Ao Todo – Black Friday

Entre 4 e 6 de novembro

No instagram @academiadozeroaotopo

(https://www.instagram.com/academiadozeroaotopo/)

No YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC9-NYz0QQN-1zKl9E73v3TA

Com Vanessa Winter e Juliana Margoliano

Aulas 100% online e Gratuitas

Sobre Vanessa Winter

Vanessa Winter é formada em publicidade e propaganda, com mais de 15 anos de experiência na área comercial e mais de 10 anos em marketing, sendo os 5 últimos dentro do Google, como consultora estratégica de mídia para agências e empresas como Banco Safra, Fini, Natural One e Jac Motors. Com MBA em Marketing Digital, investiu na evolução na área e na mente empreendedora para abrir sua própria consultoria, prestando serviço especializado para diversos segmentos. Também é embaixadora da Plataforma Mulheres Empreendedoras Brasil (Plataforma MEB), que reúne mais de 27 mil mulheres no Facebook. Também é a fundadora da Academia do Zero Ao Topo, que oferece consultorias e cursos para pequenos e médios empreendedores.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook