Blitz Integrada da Lei Seca aplica mais de 700 testes e apreende 38 veículos em Guarulhos

Em mais uma Blitz Integrada da Lei Seca promovida pela Prefeitura de Guarulhos nesta segunda-feira (29), entre 18h e 23h, em três pontos da cidade simultaneamente (avenida Faria Lima e rodovias Presidente Dutra, km 223, e Ayrton Senna, km 28,5) foram aplicados 704 testes de alcoolemia, que resultaram na apreensão de 38 veículos.

Outras 77 autuações por motivos diversos foram emitidas durante a operação coordenada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e realizada com o apoio das polícias Civil, Militar, Rodoviária e Rodoviária Federal e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos. Agentes de transportes e trânsito e servidores da Escola Pública de Trânsito participaram distribuindo panfletos informativos sobre a Lei Seca.

De acordo com o gestor da STMU, Luigi Lazzuri Neto, “a escolha da data, do horário e dos locais da operação teve como base os dados do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos, que registra maior número de sinistros com feridos e óbitos no período noturno das segundas-feiras”. Mais detalhes podem ser obtidos em https://portaldotransito.guarulhos.sp.gov.br/observatorio-de-seguranca-viaria-da-prefeitura-de-guarulhos.

Lei Seca

Aprovada em 2008, a lei 11.705 ficou conhecida como Lei Seca por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige. Atualmente o nível máximo de alcoolemia tolerado é próximo a zero (0,05 mg/l).