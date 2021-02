Bolsa Família em Guarulhos atinge o melhor resultado em 11 anos

Guarulhos atingiu em fevereiro o melhor resultado do Bolsa Família em onze anos, com um total de 55.605 beneficiários. Este número corresponde a um acréscimo de 7,3% em relação a dezembro de 2010, quando o município contabilizou 51.820 famílias contempladas pelo programa federal.

Este crescimento, de acordo com Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, se justifica pela implantação de medidas para facilitar o atendimento da população, como as unidades do CadMóvel que funcionam como um Cras (Centro de Referência da Assistência Social) itinerante visitando os bairros mais distantes de Guarulhos. O CadMóvel possibilita a inscrição e o recadastramento da população vulnerável em programas sociais e ainda orienta sobre demais programas existentes.

A instalação da Tenda do Busca Ativa no Taboão (próximo ao Restaurante Popular Josué de Castro) também contribuiu para a elevação de famílias inscritas no Bolsa Família, assim como os 32 mutirões de cadastramento promovidos a partir de 2017 nos bairros pela administração municipal, os quais foram suspensos pela pandemia em 2020.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook