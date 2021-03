Bolsonaro aparece à frente de Lula em pesquisa após petista retomar direitos políticos, diz CNN Brasil

08:22:08

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro aparece à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisa para a eleição presidencial marcada para outubro do ano que vem e divulgada nesta quarta-feira pela CNN Brasil.

© Reuters Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Bernardo do Campo

De acordo com o levantamento, feito pelo instituto Real Time Big Data, Bolsonaro, que está atualmente sem filiação partidária para disputar a reeleição, aparece com 31% das intenções de voto, seguido por Lula (PT), que soma 21%.

Lula retomou os direitos políticos na segunda-feira, após decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF) que anulou as condenações que o petista sofreu no âmbito da operação Lava Jato em Curitiba. Com isso, ele deixou de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa, que impediu sua candidatura no pleito de 2018.

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro, também sem partido e juiz responsável pelas condenações impostas a Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba, apontada por Fachin como não sendo a vara competente para julgar o ex-presidente, aparece em terceiro na pesquisa com 10%.

Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, Moro está em empate técnico com Ciro Gomes (PDT), que soma 9%, com o apresentador da TV Globo Luciano Huck, também sem filiação partidária e que aparece com 7%, e com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem 4%.

João Amoedo (Novo) aparece com 2% e Marina Silva (Rede) soma 1%. Brancos e nulos são 12% e 3% não souberam ou não responderam.

Em uma simulação de segundo turno, Bolsonaro e Lula aparecem em empate técnico, com o atual presidente somando 43% contra 39% do petista. Brancos e nulos somam 15% e 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi conduzida entre os dias 8 e 9 de março, após da decisão de Fachin que recolocou Lula no tabuleiro eleitoral do ano que vem, e ouviu 1.200 pessoas por telefone.

(Por Eduardo Simões; edição Paula Arend Laier)

Compartilhe isso: Twitter

Facebook