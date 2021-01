Bolsonaro convoca reunião extraordinária com Guedes e demais ministros

Paulo Guedes interrompeu férias para comparecer ao encontro ministerial

12:43:40

O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião ministerial na manhã desta quarta-feira (6) no Palácio do Planalto. Paulo Guedes e outros 16 ministros foram chamados para participar do encontro extraordinário. o ministro da Economia precisou interromper as férias para comparecer ao evento.

Participaram do encontro os ministros: Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional; Bento Albuquerque, Minas e Energia; Braga Netto, Casa Civil; Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos; Eduardo Pazuello, Saúde; Ernesto Araújo, Relações Exteriores; Fábio Faria, Comunicações; Fernando Azevedo, Defesa; Gilson Machado, Turismo; José Levi, Advocacia-Geral da União; Milton Ribeiro, Educação; Onyx Lorenzoni, Cidadania; Paulo Guedes, Economia; Pedro Cesar Nunes, Secretaria-Geral da Presidência; Tarcísio Gomes de Freitas, Infraestrutura; e Tereza Cristina, Agricultura.

Além dos dirigentes das pastas do Executivo, também compareceu à reunião o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook