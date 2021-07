Bolsonaro deixa hospital em Brasília e é levado para São Paulo

Ads

O presidente Jair Bolsonaro está sendo transferido na tarde desta quarta-feira (14) para hospital em São Paulo, onde fará exames complementares para verificar a necessidade de uma cirurgia de emergência.

De acordo com nota oficial da Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, a decisão foi tomada pelo médico Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente.

Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na madrugada desta quarta-feira (14). Segundo a nota oficial, Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal.

O presidente vinha apresentando nos últimos dias soluços persistentes, além de mal-estar, que o levaram a ser internado durante a madrugada no HFA.

