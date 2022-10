Bolsonaro deve usar sigilo de 100 anos para deixar Lula em saia-justa; entenda

Ads

Aliados de Bolsonaro querem que presidente use sigilo de 100 anos contra Lula;

Ideia é questionar o petista sobre quem sancionou o dispositivo criticado por ele;

Sigilo faz parte da Lei de Acesso à Informação, criada no governo Dilma Rousseff.

Os aliados de Jair Bolsonaro (PL) defendem que o presidente questione Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate da TV Globo sobre a instituição do decreto de sigilo de 100 anos para informações pessoais. A expectativa é de que o mandatário também pergunte se o petista sabe quem fez esta lei.

Conforme apurado pela coluna de Lauro Jardim, do portal O Globo, a intenção é deixar Lula em uma saia-justa, já que o dispositivo faz parte da Lei de Acesso à Informação (LAI), sancionada em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A LAI permite que cidadãos obtenham informações públicas por meio do envio de perguntas, mas também prevê o sigilo a dados pessoais relacionados “à intimidade, vida privada, honra e imagem” pelo prazo de até 100 anos.

Em diversas situações, o governo Bolsonaro aplicou o dispositivo para esconder temas polêmicos. Como exemplo, é possível citar sigilo sobre encontros entre o presidente e pastores lobistas acusados de pedir recursos do Ministério da Educação, o cartão de vacinação do mandatário, dados dos crachás de acesso dos filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro ao Palácio do Planalto, entre outros.

A campanha do PT tem usado tais episódios como munição contra Bolsonaro. No primeiro debate na TV Globo, Lula chegou a afirmar que, se eleito, fará um decreto para acabar com o sigilo de 100 anos e “para saber o que esse homem esconde por 100 anos”.

Debate da Globo

Quando acontece?

Dia 28 de outubro, próxima sexta-feira.

Que horas começa?

Por volta das 21h30, no horário de Brasília.

Onde assistir?

A transmissão será feita pela TV Globo.

Qual a data do segundo turno das Eleições 2022?

O segundo turno será disputado no dia 30 de outubro, último domingo do mês. Assim como no primeiro turno, o horário em que os colégios eleitorais estarão abertos para receber os eleitores será das 8h às 17h no horário de Brasília. Locais com fuso diferentes do da capital deverão adaptar seus horários para que o encerramento em todo o país seja simultâneo.

Quais cargos serão votados no segundo turno das Eleições 2022?

Em estados nos quais houver necessidade, haverá disputa para governador. Todos os estados e o Distrito Federal votarão para presidente da República.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica no segundo turno das Eleições 2022

Governador (dois dígitos) Presidente da República (dois dígitos)

Presidente: qual a função que esse cargo exerce?

O presidente da República exerce a função de chefe do poder Executivo e de chefe do Estado (autoridade máxima) de forma simultânea em uma nação cujo sistema de governo é denominado presidencialismo.

Como chefe do poder Executivo, o presidente é responsável pelas ações e decisões cotidianas da política brasileira.

Por exemplo: como criar políticas públicas e programas governamentais, como gerir a administração federal, sugerir novas leis, dentre outras atividades. Já como chefe de Estado, o presidente é o representante máximo do país que o elegeu perante o mundo.

Governador: qual a função que esse cargo exerce?

O governador é representante do Poder Executivo, com objetivo de governar o povo e conduzir os interesses públicos de cada estado.

Assim, a função do governador é comandar de forma completa o estado e representá-lo em ações jurídicas, políticas e administrativas. Ele também defende todos os interesses e necessidades do estado para com o presidente da República.

O Poder Executivo estadual também possui a função de articulação política com o governo federal, bem como com os municípios que integram o estado.

O que está sob a gestão dos governadores?

Segurança pública – Uma das maiores responsabilidades do governador estadual é a segurança pública, envolvendo o total controle das Polícias Civil e Militar e a construção e administração de presídios.

– Uma das maiores responsabilidades do governador estadual é a segurança pública, envolvendo o total controle das Polícias Civil e Militar e a construção e administração de presídios. Saúde – Está na alçada do governador criar as políticas de saúde estaduais e organizar o atendimento todo o atendimento de saúde, construindo e mantendo hospitais e instalações – laboratórios, centros de doação de sangue e centros de atendimento complexo (hospitais do câncer, por exemplo).

– Está na alçada do governador criar as políticas de saúde estaduais e organizar o atendimento todo o atendimento de saúde, construindo e mantendo hospitais e instalações – laboratórios, centros de doação de sangue e centros de atendimento complexo (hospitais do câncer, por exemplo). Educação – No quesito educacional, o principal foco do governador costuma ser o ensino médio, hoje considerada a mais problemática das etapas do ensino formal brasileiro.

– No quesito educacional, o principal foco do governador costuma ser o ensino médio, hoje considerada a mais problemática das etapas do ensino formal brasileiro. Definir o orçamento estadual – Os documentos orçamentários são de responsabilidade do governador estadual. Eles visam fomentar o planejamento de curto e médio prazo do estado, trazendo mais transparência ao uso dos recursos públicos.

– Os documentos orçamentários são de responsabilidade do governador estadual. Eles visam fomentar o planejamento de curto e médio prazo do estado, trazendo mais transparência ao uso dos recursos públicos. Infraestrutura estadual – A responsabilidade sobre toda a infraestrutura é mantida na alçada do governador estadual. Rodovias e portos, por exemplo, precisam receber cuidados do governo.

– A responsabilidade sobre toda a infraestrutura é mantida na alçada do governador estadual. Rodovias e portos, por exemplo, precisam receber cuidados do governo. Adquirir investimentos federais para estados e municípios – Para viabilizar projetos de grande porte, tanto o estado quanto os municípios dependem de investimentos vindos do governo federal. Para isso, o governador é importante e peça-chave na articulação política entre União, estado e municípios.