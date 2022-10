Bolsonaro e Tarcísio de Freitas virão a Guarulhos neste sábado

Ads

15:03:35

Encontro será realizado no Internacional Eventos

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e o líder das pesquisas para o Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vão participar de comício em Guarulhos neste sábado (22), às 11h, no Internacional Eventos, na avenida João Cavalari, 133, na Vila Herminia.

O vice-prefeito de Guarulhos, Professor Jesus (Republicanos), organizou evento com Tarcísio no antepenúltimo dia de campanha do primeiro turno, que contou com milhares de pessoas no mesmo local. Ele afirma que será uma oportunidade para os guarulhenses se aproximarem dos candidatos.

“Representa uma abertura de diálogo entre governos federal, estadual e municipal para Guarulhos continuar crescendo em todos os segmentos”, afirmou Jesus.

Bolsonaro chegou a participar de uma agenda fechada com líderes religiosos em Guarulhos em 4 de agosto, mas não teve contato com a população. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez caminhada no calçadão da rua Dom Pedro, em 7 de outubro, e provocou que o adversário não tinha vindo à cidade.