Bolsonaro: entenda corte bilionário na Educação que inviabiliza universidades públicas

Nas vésperas do 2º turno das Eleições 2022, que acontece em 30 de outubro, o Governo Federal se envolve em mais polêmicas. Recentemente, os cortes no orçamento público feitos em setembro vêm chamando atenção do público. De acordo com matéria publicada pelo G1, dos R$ 10,5 bilhões bloqueados, R$ 2,9 bilhões foram do Ministério da Educação – um dos mais afetados pela medida de #BolsonaroPresidente