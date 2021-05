AO VIVO #Bolsonaro liga para Agenor durante culto e pede oração

Rede Gazeta News Guarulhos

14:42:13

Na tarde deste domingo (02), o Presidente da República Jair Bolsonaro ligou para o apóstolo Agenor Duque durante o culto da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus.

O culto teve a participação de algumas autoridades que prestam apoio ao Presidente, como: Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, e o ex-senador Magno Malta.

O apóstolo compartilhou o vídeo no Instagram e escreveu:

“ROMANOS 13 vrs 1 Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas.

2 Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.”

Agenor Duque destacou que “nos tempos de escassez a unção de José se manifesta”, e que Bolsonaro não tinha nenhuma possibilidade de chegar na presidência, mas que “Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias”.

“O Senhor diz: não se corrompa, continue assim, não dê ouvidos ao que eles têm dito, continue firme, porque feliz é a nação cujo o Deus é o Senhor, e pra esse tempo Deus te levantou”, destacou Agenor.

Bolsonaro falou sobre a CPI da Pandemia e disse que tem certeza que ela se voltará para quem determinou a sua abertura, pois ele não deve nada e tem Deus ao seu lado.

Em seguida, ele pediu para que orassem por seu governo, pelo Brasil e pelo povo brasileiro.

Assista ao vídeo:

