Bolsonaro no JN chama atenção de petistas; entenda

O comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, chamou atenção de integrantes da campanha do ex-presidente e candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva.

À coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, petistas viram um Bolsonaro “mais equilibrado” do que costuma ser em entrevistas à imprensa.

Integrantes da campanha de Lula avaliam que esse “equilíbrio” foi o “centro da estratégia” de Bolsonaro na sabatina realizada pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

Além disso, também ao jornalista do portal Metrópoles, petistas acreditam que o presidente saiu no zero a zero, ou seja, “não perdeu, mas também não ganhou”.

SABATINA DO JORNAL NACIONAL

O Jornal Nacional, da TV Globo, realiza tradicionalmente a sabatina de perguntas com os candidatos à Presidência da República mais bem colocados nas pesquisas eleitorais.

A condução dos questionamento será feita pelos apresentadores do Jornal Nacional: William Bonner e Renata Vasconcellos. As entrevistas ocorrerão nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

A sabatina pela qual os candidatos serão submetidos é considerada fundamental por estrategistas das campanhas, que veem uma boa possibilidade de conseguir “furar a bolha” e expor suas ideias no telejornal de maior audiência do país.

As sabatinas do Jornal Nacional preveem 40 minutos de participação de cada candidato.

O primeiro presidenciável a ser entrevistado é o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro abre a série de entrevistas. Ciro Gomes, do PDT, será entrevistado na terça (23). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará na quinta (25) e Simone Tebet (MDB) fechará a série, na sexta (26).

A seleção dos candidatos teve por base as cinco melhores colocações na pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones (Avante). Janones, no entanto, decidiu retirar sua candidatura.

A ordem das entrevistas e as datas foram decididas em um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos.