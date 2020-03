//Bolsonaro passeia por Brasília e afirma que “Brasil não pode parar”

AFP / Sergio LIMA Presidente Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa em Brasília em 18 de março de 2020

O presidente Jair Bolsonaro contrariou mais uma vez as orientações de seu Ministério da Saúde neste domingo, caminhando por Brasília, aproximando-se de seus apoiadores e reforçando seu pedido para quebrar a quarentena. “O Brasil não pode parar”, disse ele, apesar do avanço do coronavírus, que já causou mais de 100 mortes no país.

“O que eu tenho conversado com o povo é que eles querem trabalhar. Vamos tomar cuidado, maior de 65 fica em casa”, disse Bolsonaro a um vendedor ambulante, como pode ser visto em vídeo postado na sua conta oficial do Twitter, menos de um dia depois de o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ter ressaltado a importância do isolamento social na luta contra a doença.