Bolsonaro zera imposto federal no gás de cozinha “para sempre”

21:11:37

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta 5ª feira (18.fev.2021) que vai zerar tributos federais sobre o gás de cozinha para sempre e por 2 meses no diesel. O chefe do Executivo pretende encontrar, durante esses 60 dias, uma saída para reduzir o preço do combustível para o consumidor final.

“Esta medida é para contrabalancear o aumento excessivo dos combustíveis na Petrobras”, afirmou o presidente ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em live nas redes sociais.

