Bomba: Pregadora Isa Reis está separada do esposo?

O casal apagou todas as fotos de suas redes sociais. E segundo informações, já está divorciado.

A pregadora e bispa Isa Reis pode estar separada do marido, o bispo Geldi Batista. O casal fundou a Igreja Deus que Sara, e no dia 20 de janeiro deste ano, foram consagrados bispos.

No entanto, a parceria ministerial e conjugal pode ter chegado ao fim. Recentemente, o casal apagou todas as fotos juntos de suas respectivas redes sociais.

O link com o Instagram de Isa Reis também foi retirado do perfil oficial da Igreja Deus que Sara. As modificações não passaram desapercebidas pelos fãs e seguidores, que passaram a questionar o que estaria acontecendo com o casal.

De acordo com as informações que circulam em aplicativos de mensagens, o casal já está, inclusive, divorciado.

A redação do Fuxico Gospel tentou entrar em contato com a assessoria de Isa, mas até o momento não obteve êxito.

fuxicogospel

