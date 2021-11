Bombeiros confirmam a morte de Marília Mendonça e mais duas pessoas.

Ads

18:15:55

Uma tragédia . Meus sentimentos aos familiares e amigos.

Estou entre os milhares de fãs de Marília. Tão jovem e talentosa, Marília deixa um filho de dois anos de idade. 💔.

Hoje, o Brasil está de luto. Marília nos deu tantas alegrias e ajudou o país a enfrentar a pandemia trazendo leveza e esperança com suas lives.

O avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira (5/11) em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce. A cantora e mais quatro pessoas morreram no acidente.

joicehasselmannoficial