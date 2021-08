Bosque Maia volta a abrir em horário integral a partir deste sábado

Ads

Rede Gazeta News Guarulhos

17:02:03

Um momento bastante esperado por milhares de moradores de Guarulhos finalmente chegou. A partir deste sábado (21) o Bosque Maia volta a abrir todos os dias da semana, das 6h às 22h. As atividades disponíveis no parque estarão liberadas e os frequentadores poderão voltar a aproveitar os parquinhos infantis, as quadras de esportes, a pista de skate e os demais dispositivos livremente, mas sem aglomerações e com o uso obrigatório de máscara. A entrada com bicicletas também será permitida.

O parque ficou fechado ou funcionou de modo restrito como medida de contenção da pandemia de covid-19. A decisão de reabertura integral foi divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) nesta quinta-feira (19), conforme a adesão de Guarulhos ao Plano São Paulo de Retomada Consciente.

Também a partir deste sábado o Orquidário Municipal, anexo ao bosque (avenida Papa João XXIII, 219), reabre ao público e os parques Julio Fracalanza, na Vila Augusta (rua Joaquim Miranda, s/nº), Chico Mendes, no Pimentas (avenida José Miguel Ackel, 1.100), e J.B. Maciel, no Jardim Bom Clima (avenida Tiradentes, s/nº), voltam a abrir em horário integral.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado