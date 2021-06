BRASIL DEVERÁ SER DESTAQUE DA AMÉRICA LATINA EM JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO

São Paulo, 02 de junho de 2021 – Devido ao impacto da pandemia global de COVID-19, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que terão início no final de julho, provavelmente serão os mais imprevisíveis de todos os tempos. Assim como em todas as Olimpíadas, a Gracenote (empresa subsidiária da Nielsen), líder mundial em dados e serviços de entretenimento, preparou seu tradicional quadro de medalhas. Considerando os resultados disponíveis das principais competições desde a Rio 2016 – e também o desempenho dos competidores -, a tabela tem como objetivo oferecer uma previsão do total de medalhas de ouro, prata e bronze para os países e atletas participantes das olimpíadas. O Brasil deverá ser o país de maior destaque da América Latina, somando 20 medalhas. De acordo com o levantamento, o país ocupará a 17ª posição no ranking dos Jogos Olímpicos de Tóquio, com cinco medalhas de ouro, cinco de prata e dez de bronze. “Este será um ano atípico. A falta de eventos esportivos e fatores, tais como a preparação do atleta e o efeito potencial da COVID-19 em competidores, geram maiores incertezas em torno das Olimpíadas de Tóquio”, ressalta Sundeep Jinsi, diretor comercial para América Latina da Gracenote. “Nossa equipe faz o possível para garantir que os atletas listados no quadro estejam competindo, mas só teremos certeza na previsão final, pouco antes das Olimpíadas”, completa. Na América Latina, as medalhas deverão ser distribuídas igualmente entre homens e mulheres, sendo 50% para cada gênero. Além do boxe, o levantamento de peso será o responsável pelo maior número de condecorações aos latinos, com oito medalhas no total para o Chile, Colômbia, Equador, México e Venezuela. Assim como em todas as Olimpíadas, os Estados Unidos devem acumular o maior número de medalhas, tornando-o o líder das competições por sete jogos consecutivos. Depois de cair para 70 medalhas em 2016, espera-se que a China se recupere em Tóquio e ocupe, pela terceira vez consecutiva, o segundo lugar no Quadro Virtual de Medalhas. Embora espera-se que o Japão melhore seu total de medalhas da Rio 2016 em mais de 40%, esse aumento não é suficiente para que o país anfitrião desafie o segundo lugar da China. Juntamente com o Japão, a Holanda lidera um grupo de Comitês Olímpicos Nacionais, que podem esperar uma melhora significativa em seu total de medalhas em relação a 2016. CONFIRA O QUADRO VIRTUAL DE MEDALHAS PARA A AMÉRICA LATINA (PREVISÃO) País Ouro Prata Bronze Total Brasil 5 5 10 20 Cuba 5 3 5 13 Colômbia 1 3 1 5 Venezuela 1 1 1 3 Equador 0 1 2 3 Chile 1 1 0 2 Argentina 0 1 0 1 Peru 0 0 1 1 México 0 0 1 1 Fonte: Virtual Medal Table- Gracenote l última atualização em abril 2021 SOBRE A GRACENOTE A Gracenote, uma empresa Nielsen (NYSE: NLSN), fornece conteúdo e tecnologias de música, vídeo e esportes para os produtos e marcas de entretenimento mais badalados do mundo. É o padrão para reconhecimento de música e vídeo e é suportado pela maior fonte de dados de entretenimento, com descrições de mais de 100 milhões de faixas, listagens de TV para mais de 85 países e estatísticas que abrangem mais de 70 esportes e 300.000 competições por ano. A Gracenote está sediada em Emeryville, Califórnia, e oferece suporte a clientes em todo o mundo. Para obter mais informações, visite www.gracenote.com. SOBRE A NIELSEN

A Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) é uma empresa líder global de dados e análise que fornece uma compreensão holística e objetiva da indústria de mídia. Com ofertas que abrangem medição de audiência (measurement), resultados de audiência (outcomes) e conteúdo, a Nielsen oferece a seus clientes e parceiros soluções simples para questões complexas e otimiza o valor de seus investimentos e estratégias de crescimento. É a única empresa que pode oferecer medição de audiência cross-media sem duplicação. A Nielsen está comprometida em garantir que cada voz conte, pois para ela e seus clientes "Audience is EverythingTM ".