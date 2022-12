Brasil perde para a Croácia nos pênaltis e é eliminado da Copa

Ads

Infelizmente não deu. O Brasil cai de novo nas quartas de final da Copa do Mundo. Desta vez, a Seleção perdeu nos pênaltis para a Croácia após empate por 1 a 1 nesta sexta (9), no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan (Catar).

Nos pênaltis, Rodrygo teve sua cobrança defendida por Livakovic e Marquinhos bateu na trave (Casemiro e Pedro marcaram), enquanto os croatas acertaram as quatro tentativas (Vlasic, Majer, Modric e Orsic).

Agora a Croácia espera o adversário das semifinais que vem do confronto entre Holanda e Argentina, que acontece nesta sexta (9), às 16h. A semifinal será disputada na próxima terça (12), às 16h.

O jogo

A primeira chegada do Brasil veio aos 4 minutos. Vini Jr chuta de fora da área para defesa tranquila de Livakovic. Aos 12, a Croácia subiu com Juranovic e o cruzamento encontra Perisic, mas ele não consegue mandar para o gol.

Após um período mais forte da Croácia, o Brasil chegou bem por duas vezes seguidas. Vini Jr e Richarlison tabelam, mas o chute é travado pela marcação croata. Logo depois, Neymar fez jogada individual e bateu para defesa de Livakovic.

A Croácia manteve a posse de bola por boa parte da segunda metade do primeiro tempo, com bastante ações de Brozovic, Modric e Kovacic, mas apesar disso não conseguiram levar nenhum susto ao gol de Alisson.

Logo no início do segundo tempo, Militão cruzou na área, a bola foi desviada e Livakovic foi forçado a fazer sua melhor defesa da partida. Na sequência do lance, Vinícius rola para Neymar, ele chuta e a bola sobra para Vini novamente, mas o chute é travado antes de chegar ao goleiro. Antes dos 10 minutos, mais uma chance brasileira. Richarlison fez o pivô e achou Neymar, que parou em mais uma defesa de Livakovic.

Aos 20, Rodrygo tentou achar Paquetá, a bola sobrou de volta para o meia e ele bateu para mais uma defesa de Livakovic. Rodrygo fez mais uma boa jogada aos 31 e passou para Neymar que parou em outra defesa do goleiro croata. Pouco depois, Antony faz boa jogada pela direita, Casemiro cruzou, Rodrygo ajeitou e Paquetá bate para mais uma defesa de Livakovic.

Com tudo igual ao fim de 90 minutos, prorrogação. Para os croatas, a oitava definição em tempo extra nos últimos nove jogos eliminatórios da seleção desde a Eurocopa de 2008.

A Croácia tem a jogada de mais perigo no início da prorrogação. Petkovic dá uma caneta e rola para Brozovic, que chuta por cima. Já nos acréscimos dos primeiros 15 minutos, o gol finalmente saiu. Neymar tabelou com Paquetá, fintou Livakovic e bateu para o gol vazio para abrir o placar.

Já no segundo tempo, com o Brasil pressionando no campo de ataque, a Croácia achou um contra-ataque e empatou a partida. Orsic puxou o lance pela esquerda e achou Petkovic, que bateu e a bola desviou em Marquinhos antes de entrar. Nos acréscimos, o Brasil botou a bola na área e Casemiro teve uma boa oportunidade, mas parou em Livakovic.

FICHA TÉCNICA

CROÁCIA 1×1 BRASIL (4×2 nos pênaltis)

Local: Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan (Catar)

Data/Horário: 09/11/2022, ao meio-dia (horário de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e Gary Beswick (ING)

Árbitro de Vídeo: Pol van Boekel (HOL)

Cartões amarelos: Brozovic, Petkovic (CRO), Danilo, Casemiro, Marquinhos (BRA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Neymar (16’/1T PRO, 0-1), Bruno Petkovic (11’/2T. PRO, 1-1)

Pênaltis: Vlasic, Majer, Modric e Orsic converteram (CRO), Casemiro e Pedro converteram, Rodrygo e Marquinhos perderam (BRA)

CROÁCIA

Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa (Ivan Budimir, 4’/2T PRO); Marcelo Brozovic (Miroslav Orsic, 8’/2T PRO), Mateo Kovacic (Lovro Majer, INT/PRO), Luka Modric; Mario Pasalic (Nikola Vlasic, 27’/2T), Andrej Kramaric (Bruno Petkovic, 27’/2T), Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

BRASIL

Alisson, Éder Militão (Alex Sandro, INT/PRO), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred, INT/PRO); Raphinha (Antony, 10’/2T), Neymar, Vinícius Júnior (Rodrygo, 18’/2T); Richarlison (Pedro, 38’/2T). Técnico: Tite.