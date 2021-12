Brasil registra mais 3.720 casos e 124 mortes por Covid-19

Ads

09:08:19

(Reuters) – O Brasil registrou nesta quinta-feira 124 novas mortes por Covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 617.395, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 3.720 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 22.204.941, acrescentou a pasta.

Os Estados de São Paulo, Goiás, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Tocantins não tiveram os dados de casos e mortes atualizados, enquanto a Bahia forneceu apenas números de óbitos, segundo o ministério, que segue com sistemas fora do ar desde que foi alvo de um ataque hacker na semana passada.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado uma estabilidade nos números da pandemia nos últimos meses em patamares bem inferiores aos piores momentos da pandemia, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)