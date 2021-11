Brasil registra redução de assassinatos nos primeiros nove meses do ano

Ads

Os dados apontam para uma queda de 4,7% em relação ao mesmo período de 2020.

Nos primeiros nove meses de 2021, o Brasil registrou uma queda de 4,7% nos assassinatos em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os dados foram levantados pelo Monitor da Violência, uma parceria entre o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segundo o G1.

O índice geral de homicídios é feito com base nos dados oficiais dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 30.954 mortes violentas. Já no mesmo período de 2020 foram registrados 32.471, uma redução de mais de 1500 mortes.

Entram na contagem vítimas de homicídios dolosos (incluindo feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A maior queda dos assassinatos aconteceu no estado do Acre, com redução de 29,7%. Por outro lado, o Amazonas registrou aumento de 38,6%.