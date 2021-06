Brasil sofre sem Neymar, e só empata com o Equador pela Copa América

Ads

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Escalada com dez mudanças em relação à rodada anterior, a seleção brasileira encerrou a primeira fase da Copa América com empate em 1 a 1 com o Equador, neste domingo (27), no estádio Olímpico de Goiânia. Éder Militão e Ángel Mena fizeram os gols, um em cada tempo.

Os comandados de Tite já haviam garantido a classificação antecipada para as quartas de final como líderes do Grupo B com uma rodada de antecedência, então, o jogo de hoje serviu para experiências na equipe com jogadores que tinham poucos minutos, como Emerson e Vini Jr, para poupar pendurados, como Alex Sandro, Neymar e Gabriel Jesus, e simplesmente cumprir tabela. Tudo isso se traduziu numa partida sem muitos pontos positivos na equipe. Para os equatorianos, o ponto valeu a classificação para a próxima fase.

O Brasil abre o mata-mata na próxima sexta-feira (2), às 21h, no estádio Nilton Santos, contra Chile ou Uruguai. O Grupo A fecha a fase de grupos só amanhã, quando será definido também o adversário do Equador.

Os primeiros movimentos da seleção em Goiânia mostraram um esquema tático 4-2-4 com a bola, com Cebolinha e Paquetá bem abertos e Firmino e Gabigol mais centralizados, sendo o jogador do Liverpool numa linha um pouco mais baixa, como armador, para reproduzir o que faz Neymar no time ideal. O protagonista das jogadas ofensivas, no entanto, foi outro: Paquetá. Ele chutou a gol, deixou Gabigol na cara de Galíndez e participou até do lance em que o Brasil abriu o placar tabelando com Emerson antes da falta.

Por falar no lateral direito que teve sua primeira oportunidade como titular na Copa América, a seleção investiu demais na liberdade de movimentação de seus laterais —Renan Lodi foi o titular pela esquerda. Não foi incomum vê-los alinhados ao quarteto de ataque para dar amplitude ou à dupla de volantes para facilitar as trocas de passes. Ou mesmo um em cada uma dessas linhas, mas sempre com chegada ao ataque.

O panorama mudou quando Renan Lodi sentiu dores nas costas e precisou sair no comecinho do segundo tempo. Danilo, acostumado a jogar na lateral esquerda no futebol europeu, foi o substituto e podia ter sido mais ativo na jogada do gol de empate equatoriano, um bate-rebate dentro da área depois de alguns minutos em que os visitantes criaram perigo mais de uma vez. O Brasil tentou reagir com as entradas de Casemiro, que soltou Fabinho para o jogo ofensivo, e Vini Jr, depois Richarlison e Everton Ribeiro, mas o jogo seguiu com poucos espaços e inspiração.

No fim, os dois times diminuíram a intensidade até o último apito.

BRASIL

Alisson; Emerson, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi (Danilo, aos 3/2ºT); Fabinho e Douglas Luiz (Casemiro, aos 17/2ºT); Éverton Cebolinha (Richarlison, aos 31/2ºT), Lucas Paquetá (Everton Ribeiro, aos 31/2ºT), Roberto Firmino (Vini Jr, aos 17/2ºT) e Gabigol. Técnico: Tite.

EQUADOR

Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Arboleda, Hincapié e Diego Palacios (Gonzalo Plata, aos 26/2ºT); Jhegson Méndez, Moisés Caicedo (Ángel Mena, aos 16/1ºT), Alan Franco e Pervis Estupiñán; Enner Valencia (Campana, aos 37/2ºT) e Ayrton Preciado (Pineida, aos 37/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 x 1 EQUADOR

Competição: Copa América, 5ª rodada

Local: estádio Olímpico de Goiânia, em Goiás

Data/hora: 27 de junho de 2021 (domingo), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Rios (ambos do Chile)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)

Cartões amarelos: Estupiñãn (Equador)

GOLS: Éder Militão, do Brasil, aos 36 minutos do segundo tempo; e Ángel Mena, aos 7 minutos do segundo tempo.

