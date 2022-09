Brasil terá nova frente fria, ciclone e nuvens carregadas; saiba mais

Ads

10:30hs 12/09/2022

O frio permanece no Brasil, ou ao menos em parte dele, neste início de semana. Com a chegada de mais uma frente fria sobre o Sul do país, a Climatempo indica para a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13).

+ Acesse a página especial de Tempo do Canal Rural

Tal condição climática deixará o dia instável no sul gaúcho, além de provocar chuvas ao longo de terça. Deve chover, ainda, em áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e em determinados pontos do Norte e do Nordeste brasileiro.

Para o Sudeste, contudo, a previsão é pouca chuva em algumas áreas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Espírito Santo e Minas Gerais devem contar com o dia seco — com a umidade relativa do ar ficando abaixo dos 30% no Triângulo Mineiro.

Confira as condições climáticas para esta terça-feira (13), segundo a Climatempo.

ADS

Sul

Ainda na noite de segunda, a circulação de ventos dá origem a uma nova frente fria, junto com seu ciclone extratropical que vai espalhar nuvens carregadas no território gaúcho. O dia começa instável no sul gaúcho, com chuva em vários momentos.

Não chove, mas o dia ainda será marcado por muita variação de nebulosidade nas demais áreas do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

Nas demais áreas paranaenses, incluindo a capital Curitiba, muitas nuvens e chuva em vários momentos. Atenção para chuva volumosa no nordeste catarinense. As temperaturas continuam baixas.

Sudeste

O sol volta aparecer mais no leste e sul de São Paulo e no centro-sul do Rio de Janeiro e a previsão é de pouca chuva. As temperaturas conseguem subir mais, em relação ao começo da semana.

Não chove no norte fluminense, no Espírito Santo e em Minas Gerais, com a umidade do ar no Triângulo Mineiro continuando abaixo de 30%.

setembro – chuvas irregulares – pancadas de chuva – previsão do tempo – domingo – marcello casal jr

FOTO: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Centro-Oeste

As pancadas de chuva ainda acontecem de forma isolada sobre grande parte do noroeste, oeste e sudoeste de Mato Grosso. Elas, entretanto, se espalham um pouco mais sobre o centro-sul, oeste e norte de Mato Grosso do Sul, incluindo a região de Campo Grande. Pouca chuva é prevista, contudo.

Há condições para acumulados elevados na metade sul de Mato Grosso do Sul e com risco de granizo por todo o território sul do estado. No nordeste de sul-mato-grossense e no leste de Mato Grosso, tempo firme. Não chove em Goiás e no Distrito Federal, onde o tempo seco persiste.

Nordeste

A chuva ainda acontece de forma muito isolada no norte e litoral do Maranhão e em toda a costa leste da região. Não há previsão de grandes alertas para estas regiões.

As demais áreas do Nordeste continuam com muito sol, calor, tempo firme e baixa umidade do ar. Índices inferiores a 30% ainda podem ser registrados no interior do Maranhão, Piauí, Ceará e em todo o interior da Bahia.

Norte

A chuva persiste no centro-norte do Amazonas e no sul de Roraima, mas intercalando aberturas de sol nesta terça-feira. Ainda chove no sudoeste, oeste e norte do Pará, mas sem grandes acumulados.

O tempo segue firme no sudeste paranaense e no Tocantins, e a umidade do ar entra em declínio. Nas demais áreas, pancadas de chuva à tarde com risco de trovoadas.