Cabo Daciolo lança pré-candidatura à Presidência da República pelo PMB

Ads

12:27:02

O político acabou de se filiar ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) para disputar a cadeira presidencial em 2022.

O Cabo Daciolo que ficou em 6º lugar na corrida presidencial de 2018, à frente de nomes como Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB) e Alvaro Dias (Podemos), é oficialmente pré-candidato à Presidência da Republica para 2022.

O político acabou de se filiar ao Partido da Mulher Brasileira (PMB). O lançamento de sua pré-candidatura aconteceu na noite desta sexta-feira (29), com transmissão ao vivo no Instagram oficial do partido.

Com uma campanha de poucas aparições públicas e R$ 808 em gastos declarados à Justiça Eleitoral, Daciolo obteve 1.348.229 votos, em 2018.

O novo partido do presidenciável foi fundado em 13 de setembro de 2008, e é presidido por Suêd Haidar Nogueira.