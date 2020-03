Rede Gazeta News Guarulhos

Jesus esta as portas volte para ele

Leia este testo

Aos 33 anos de idade,

Jesus foi condenado à morte.

No momento

A crucificação foi a “pior” morte.

Só os piores criminosos foram condenados a serem crucificados.

No entanto, foi ainda mais terrível para Jesus,

Ao contrário de outros criminosos condenados a morte por crucificação,

Jesus deveria ser pregado à

Cruz por suas mãos e pés.

Cada prego

TINHA ENTRE 6 e 8 polegadas de comprimento.

Os pregos

Eles foram incorporados na munheca dele.

Não em suas palmas como é comumente

Retratado.

Tem um tendão na munheca que

Estende-se até ao ombro. Os guardas romanos sabiam

Que quando os pregos estavam sendo cravadas na

Munheca o tendão se rasgarei e

Se quebraria,

Forçando Jesus a usar suas costelas.

Para se sustentar

Para que ele pudesse respirar.

Seus dois pés

Eles foram cravadas juntos. Foi assim que foi forçado a

Apoiar-se no único prego que amarrava os seus pés à cruz.

Jesus não conseguiu se apoiar com suas pernas pela dor.

Então ele foi forçado a alternar entre arquear suas costas

Usava suas pernas só para continuar seu

Respirar. Imagina a luta, a dor, o

Sofrimento, a coragem que o suportou.

Jesus suportou essa

Realidade por mais de 3 HORAS.

Sim, mais de 3 HORAS!

Você imagina esse tipo de

Sofrimento? Alguns minutos antes de morrer.

Jesus parou de sangrar. Simplesmente estava jorrando água.

Das suas feridas.

De imagens comuns

Vemos feridas em suas mãos e pés e até mesmo a ferida de lança ao seu lado…

Mas nos damos conta que suas feridas

Na verdade elas foram feitas em seu corpo por um martelo

Dirigindo unhas grandes através do pulso, os pés se sobrepõem

E um prego mesmo grande martelado através dos arcos, depois um

Guarda romano perfurando o seu lado com uma lança. Mas Antes dos pregos e da lança, Jesus foi açoitado e

Cuspido

As chicotadas foram tão severas que rasgaram a

Carne do seu corpo. A surra tão horrível que recebeu em cara que se arrancou e sua barba arrancou do seu rosto.

A coroa de espinhos embutida profundamente no seu couro cabeludo. A maioria dos homens

não teria sobrevivido a essa tortura.

Não tinha mais sangue

Para sangrar, só a água jorrando se suas

Feridas.

O corpo humano adulto contém cerca de 4.5 litros (um pouco mais de um galão) de sangue.

Jesus derramou todos os 4.5

Litros do seu sangue; ele tinha três pregos cravadas nos seus

Membros; uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e, além disso, um soldado romano queenfiou uma lança no seu

Peito..

Tudo isso sem

Mencionar a humilhação que sofreu depois de levar a

Cruz por quase 2 KM, enquanto a multidão cuspia em seu rosto e lhe lançavam pedras (a cruz era de quase 30 kg de peso,

Só para a sua parte mais alta, onde estavam as suas mãos.

Pregado).

Jesus teve

Que suportar essa experiência, para abrir as

Portas do céu,

Para que você possa ter gratuitamente o

Acesso a Deus.

Para que seus pecados

Eles podem ser “lavados” e levados longe. Todos eles, sem exceção!

Não ignore esta situação.

Jesus, Cristo morreu por você!

Ele morreu por você!

É fácil passar brincadeiras ou fotos bobas por e-mail, mas

Quando se trata de Deus, às vezes você se sente envergonhado de avançar.

Aos outros porque você se preocupa com o que eles possam pensar.

Sobre você.

Deus

Tem planos para ti, mostra a todos os teus amigos o que o experimentou.

Que Deus te abençoe!

Ele disse (Mateus 10,32 e 33): ” Portanto, todos

Quem me reconhecer diante dos outros, eu também o reconhecerei.

Na frente do meu pai no céu; mas aquele que me nega

Antes de outros, vou negá-lo diante do meu pai no céu “.

Confesse a JESUS como teu único e suficiente salvador. A bíblia diz: “A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos,

A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim

Se Leu todo texto de um “#AMÉM” Amém!!! GRATIDÃO!!!

