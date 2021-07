Ads

Nesta terça-feira (13) cerca de 40 professores de educação física iniciaram a capacitação teórica e prática do Programa de Desenvolvimento Paralímpico (Paradens), no Centro Universitário Eniac. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, que visa a fomentar o esporte paralímpico de base. As atividades continuam na cidade até o próximo sábado (17).

Na cerimônia realizada nesta manhã, o prefeito Guti enalteceu o trabalho esportivo feito no município e a inclusão gerada através de iniciativas como o Paradens. “Guarulhos tem tradição no esporte adaptado com atividades voltadas a esse público, além de já ter recebido o Festival Paralímpico. Nós entendemos que o poder público tem a função de levar oportunidade para quem mais precisa por meio do processo educativo-esportivo”, disse.

Durante os quatro dias do evento os alunos vão receber a capacitação técnica do projeto por meio do conhecimento teórico e prático sobre o esporte paralímpico, focado nas modalidades bocha, goalball, vôlei sentado e natação paralímpica. Além de Guarulhos, o Paradens passará por nove cidades até o final de 2021. Cerca de cem pessoas já foram capacitadas nos municípios de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José do Rio Pardo.

Estiveram presentes na abertura o secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, Ronaldo Fratello, os secretários de Estado Aildo Ferreira (Esportes) e Célia Leão (Direitos da Pessoa com Deficiência), o deputado estadual Jorge Wilson e o gestor do Vôlei Guarulhos, Anderson Marsili.

