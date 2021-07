Ads

No primeiro semestre deste ano, o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) registrou 74.682 atendimentos em Guarulhos, superando em 24,58% o mesmo período do ano passado. Nos seis primeiros meses de 2020, 59.946 pessoas procuraram pelo atendimento. Já o dado de 2021, comparado com o primeiro semestre de 2019, quando o CadÚnico teve 41.131 atendimentos, representa um aumento de 81,57%%.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o crescimento na procura pelo Cadastro Único ocorre em razão da situação econômica do país, agravada pela pandemia, e a população começou a requerer com mais frequência benefícios sociais que exigem a inscrição no CadÚnico, como Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros.

Locais de atendimento

Os atendimentos para Cadastro Único devem ser agendados na Central do CadÚnico (avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima), nas unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e na Tenda do Busca Ativa (rua Adolfo Noronha, s/nº, Taboão).

O atendimento também pode ser feito em uma das três unidades do CadMóvel, localizadas no Balneário Água Azul (avenida Guanabara, s/nº), no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e na EPG Chico Mendes (rua Iati, 55, Pimentas) e ainda nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), cujos endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras.

Os agendamentos são feitos por e-mail, telefone e WhatsApp por conta da pandemia. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

