Com o apoio de cães farejadores da equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma apreensão no último sábado (3) de uma carga de, pelo menos, cinco toneladas de maconha. A droga estava escondida sob a carga de sucata de um caminhão abordado na rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, e levado para a base operacional da PRF, em Guarulhos, depois que os policiais federais desconfiaram das informações do motorista sobre a origem e o destino da viagem.

Foi solicitada, então, a ajuda dos cães. Conduzidos pelos agentes da GCM, a cadela dobermann Troia e o pastor belga Ventania sinalizaram para a presença de drogas no caminhão e apontaram a localização na carroceria.

Assim que as laterais da carreta foram abertas, os policiais avistaram os fardos de droga. O motorista é de Cascavel (PR) e o caminhão pertence ao seu irmão. Ele disse que carregou a sucata em Londrina (PR) e que receberia R$ 7 mil pelo transporte até o estado do Espírito Santo, mas negou ter conhecimento da droga sob a carga de sucata.

O prefeito Guti elogiou a operação. “Quero parabenizar a todos que participaram desta ação, que impediu a distribuição de uma quantidade enorme de drogas. A operação mostrou como é essencial a união entre forças de segurança, no caso uma do âmbito federal e outra do municipal”, disse.

