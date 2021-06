Café pode auxiliar no combate as dores de cabeça

Seja por preocupações do cotidiano, estresse, predisposição genética, complicações financeiras ou até mesmo provenientes deste momento pandêmico que o mundo está enfrentando, as dores de cabeça atingem milhares de pessoas todos os dias. O café pode ser um ótimo aliado para auxiliar na diminuição do incômodo, se consumido em doses moderadas. Além de sabor e aroma inconfundíveis, o café pode ser um companheiro para manter hábitos de vida mais saudáveis. O grão é composto por antioxidantes, vitaminas e minerais. Entre os benefícios estão aumento da energia no organismo, combate à inflamações, melhoria no intestino, prevenção de doenças como o câncer e a diabetes, entre outros. A principal substância presente no café é a cafeína. Ela é muito utilizada em laboratórios farmacêuticos na fabricação de analgésicos e medicamentos que combatem dores e desconfortos. Por ser uma substância vasoconstritora, atua diretamente na diminuição dos vasos sanguíneos dilatados que causam as dores. A dose recomendada de cafeína por dia para o alívio de dores de cabeça, não devem superar os 200 mg/dia. Uma xícara de 50ml contém geralmente de 25 a 46 mg, ou seja, 4 a 5 xícaras por dia é suficiente. É importante lembrar que mesmo sendo uma ótima notícia para os amantes do cafezinho, o acompanhamento médico caso as dores persistam, é indispensável. Consumo de café no Brasil Aqui no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, o café é consumido por 9 em cada 10 brasileiros maiores de 15 anos. O Brasil também é o 2º país no mundo que mais consome a bebida e detém há mais de 100 anos o título de maior produtor de café do mundo. O Grupo Gema de Minas compartilha de todo esse afeto pelo café com os brasileiros. Há 24 anos está no mercado levando qualidade, pureza e excelência em seus produtos. A rede opera em Minas Gerais, maior estado produtor de café do país, em cerca de 300 cidades mineiras, com grande atuação na região dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Norte, Centro Oeste de Minas e na região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre as opções presentes em seu portfólio, estão as quatro marcas: Café Gema de Minas, Capelinha, Midiã e Café Monte Claros que proporcionam verdadeiros momentos de felicidade com seus aromas e variedade de sabores para agradar a todos os gostos.