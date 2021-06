Caixa antecipa a 3ª parcela do auxílio emergencial

22:17:54

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar a terceira parcela do auxílio emergencial para os inscritos pelo app e site. Os 39 milhões de brasileiros que recebem o benefício terá o dinheiro depositado na conta Poupança Social Digital.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O calendário da antecipação será divulgado pela Caixa nesta terça-feira, 15 de junho.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães já havia confirmado a possibilidade de adiantar as parcelas do auxílio, isso graças ao aumento de usuários que está movimentado as contas no aplicativo Caixa Tem e, diminuindo o número de pessoas que estão indo às agências.

Auxílio emergencial será prorrogado até outubro

O ministro da Economia, Paulo Guedes anunciou nesta segunda-feira que o auxílio emergencial vai ser prorrogado até outubro. Sendo que os valores serão os mesmos que estão sendo pagos atualmente.

Em 2021, estão sendo beneficiados com o auxílio emergencial, 45,6 milhões de brasileiros. No ano passado o benefício ajudou a 68,2 milhões de pessoas.

Serão beneficiados com a antecipação da terceira parcela, os informais, desempregados, MEIs e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). O Bolsa Família recebe a terceira parcela do auxílio a partir do dia 17 de junho.

