Calendário Auxílio Emergencial 2021: TODAS as datas

Calendário Auxílio Emergencial 2021

O calendário do novo auxílio emergencial 2021 foi modificado e teve liberação de saques da primeira parcela antecipadas – veja abaixo. A ordem dos depósitos vai seguir conforme o mês de nascimento do beneficiário, iniciando pelos nascidos em janeiro e finalizando por quem nasceu em dezembro.

Em maio, mês em que será creditada a 2ª parcela, os créditos ocorrerão entre 16 de maio e 16 de junho e o saque em dinheiro liberado de 08 de junho a 08 de julho (2ª parcela). Confira os calendários:

Calendário 1ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 (aprovados até 12 de abril) app e site Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 06 de abril 30 de abril (era 04 de maio) Fevereiro 09 de abril 03 de maio (era 06 de maio) Março 11 de abril 04 de maio (era 10 de maio) Abril 13 de abril 05 de maio (era 12 de maio) Maio 15 de abril 06 de maio (era 14 de maio) Junho 18 de abril 07 de maio (era 18 de maio) Julho 20 de abril 10 de maio (era 20 de maio) Agosto 22 de abril 11 de maio (era 21 de maio) Setembro 25 de abril 12 de maio (era 25 de maio) Outubro 27 de abril 13 de maio (era 27 de maio) Novembro 28 de abril 14 de maio (era 01 de junho) Dezembro 29 de abril 17 de maio (era 04 de junho) Calendário 1 e 2ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 (aprovados no dia 27 de abril) app e site Mês de Nascimento Crédito Saque Janeiro 16 de maio 08 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 02 de junho 24 de junho Agosto 06 de junho 29 de junho Setembro 09 de junho 01 de julho Outubro 11 de junho 02 de julho Novembro 13 de junho 05 de julho Dezembro 16 de junho 08 de julho

Calendário 2ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 16 de maio 08 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 02 de junho 24 de junho Agosto 06 de junho 29 de junho Setembro 09 de junho 01 de julho Outubro 11 de junho 02 de julho Novembro 13 de junho 05 de julho Dezembro 16 de junho 08 de julho

Calendário 3ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de julho Junho 04 de julho 27 de julho Julho 06 de julho 29 de julho Agosto 09 de julho 30 de julho Setembro 11 de julho 04 de agosto Outubro 14 de julho 06 de agosto Novembro 18 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

Calendário 4ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 01 de agosto 23 de agosto Maio 03 de agosto 25 de agosto Junho 05 de agosto 27 de agosto Julho 08 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 01 de setembro Setembro 15 de agosto 03 de setembro Outubro 18 de agosto 06 de setembro Novembro 20 de agosto 08 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Calendário Auxílio Emergencial 2021 para o Bolsa Família

Os brasileiros cadastrados no Bolsa Família foram os primeiros a receber o pagamento do Auxílio Emergencial no ano passado. Neste ano, o depósito da primeira parcela caiu entre os dias 16 e 30 de abril.

Com o retorno do Auxílio Emergencial, mais de 10 milhões de beneficiários do programa social voltarão a receber as parcelas. Assim como em 2020, esse grupo irá receber conforme o calendário específico do Bolsa Família o valor mais vantajoso. Confira abaixo as datas das 4 parcelas para inscritos no BF:

Calendário da 1ª parcela do auxílio para o Bolsa Família:

Dígito final do NIS Data de pagamento 1 16 de abril 2 19 de abril 3 20 de abril 4 22 de abril 5 23 de abril 6 26 de abril 7 27 de abril 8 28 de abril 9 29 de abril 0 30 de abril

Calendário da 2ª parcela para o Bolsa Família:

Dígito final do NIS Data de pagamento 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 21 de maio 5 24 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 28 de maio 0 31 de maio

Calendário da 3ª parcela para Bolsa Família:

Dígito final do NIS Data de pagamento 1 17 de junho 2 18 de junho 3 21 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 25 de junho 8 28 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho

Calendário da 4ª parcela para o Bolsa Família:

Dígito final do NIS Data de pagamento 1 19 de julho 2 20 de julho 3 21 de julho 4 22 de julho 5 23 de julho 6 26 de julho 7 27 de julho 8 28 de julho 9 29 de julho 0 30 de julho

É importante lembrar que os dois benefícios não são cumulativos. Portanto, o inscrito no Bolsa Família vai receber a parcela de R$ 250 (R$ 375 para mulheres chefes de família) caso o valor do seu BF seja inferior a este.

A forma de receber o benefício foi a mesma, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui ou por crédito na conta CAIXA Fácil. Confira abaixo o calendário do Bolsa Família para 2021.

Calendário do Auxílio 2020 teve 6 ciclos

Veja abaixo como foram feitos os pagamentos do Auxílio Emergencial no ano passado, quando os valores iam de R$ 300 (extensão) a R$ 1.200 (mães solteiras):

Ciclo 1 – pagamentos entre 22 de julho e 26 de agosto;

Ciclo 2 – pagamentos entre 28 de agosto e 30 de setembro;

Ciclo 3 – pagamentos entre 30 de setembro e 01 de novembro;

Ciclo 4 – pagamentos entre 30 de outubro e 20 de novembro;

Ciclo 5 – pagamentos entre 22 de novembro e 12 de dezembro;

Ciclo 6 – pagamentos entre 13 de dezembro e 29 de dezembro.

É importante ressaltar que, para incluir as parcelas extras de R$ 300, o governo fez modificações nos ciclos 3 e 4 que haviam sido divulgados no mês de julho. Portanto, os beneficiários que receberam alguma parcela dentro desses ciclos devem conferir novamente as datas de acordo com o seu mês de nascimento.

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em abril

Calendário da 6ª parcela:

Ciclo 3 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 30 de setembro 07 de novembro Fevereiro 05 de outubro 07 de novembro Março 07 de outubro 14 de novembro Abril 09 de outubro 21 de novembro Maio 11 de outubro 21 de novembro Junho 14 de outubro 24 de novembro Julho 16 de outubro 26 de novembro Agosto 21 de outubro 28 de novembro Setembro 25 de outubro 28 de novembro Outubro 28 de outubro 01 de dezembro Novembro 29 de outubro 05 de dezembro Dezembro 01 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 7ª parcela:

Ciclo 4 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 8ª parcela:

Ciclo 5 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 22 de novembro 19 de dezembro Fevereiro 23 de novembro 19 de dezembro Março 25 de novembro 04 de janeiro Abril 27 de novembro 06 de janeiro Maio 29 de novembro 11 de janeiro Junho 30 de novembro 13 de janeiro Julho 02 de dezembro 15 de janeiro Agosto 04 de dezembro 18 de janeiro Setembro 06 de dezembro 20 de janeiro Outubro 09 de dezembro 22 de janeiro Novembro 11 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 12 de dezembro 27 de janeiro

Calendário da 9ª parcela:

Ciclo 6 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 13 de dezembro 19 de dezembro Fevereiro 13 de dezembro 19 de dezembro Março 14 de dezembro 04 de janeiro Abril 16 de dezembro 06 de janeiro Maio 17 de dezembro 11 de janeiro Junho 18 de dezembro 13 de janeiro Julho 20 de dezembro 15 de janeiro Agosto 20 de dezembro 18 de janeiro Setembro 21 de dezembro 20 de janeiro Outubro 23 de dezembro 22 de janeiro Novembro 28 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 29 de dezembro 27 de janeiro

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em maio

Calendário da 5ª parcela:

Ciclo 3 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 30 de setembro 07 de novembro Fevereiro 05 de outubro 07 de novembro Março 07 de outubro 14 de novembro Abril 09 de outubro 21 de novembro Maio 11 de outubro 21 de novembro Junho 14 de outubro 24 de novembro Julho 16 de outubro 26 de novembro Agosto 21 de outubro 28 de novembro Setembro 25 de outubro 28 de novembro Outubro 28 de outubro 01 de dezembro Novembro 29 de outubro 05 de dezembro Dezembro 01 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 6ª parcela:

Ciclo 4 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 7ª parcela:

Ciclo 5 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 22 de novembro 19 de dezembro Fevereiro 23 de novembro 19 de dezembro Março 25 de novembro 04 de janeiro Abril 27 de novembro 06 de janeiro Maio 29 de novembro 11 de janeiro Junho 30 de novembro 13 de janeiro Julho 02 de dezembro 15 de janeiro Agosto 04 de dezembro 18 de janeiro Setembro 06 de dezembro 20 de janeiro Outubro 09 de dezembro 22 de janeiro Novembro 11 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 12 de dezembro 27 de janeiro

Calendário da 8ª parcela:

Ciclo 6 Mês de nascimento Crédito em conta Saque e transferência Janeiro 13 de dezembro 19 de dezembro Fevereiro 13 de dezembro 19 de dezembro Março 14 de dezembro 04 de janeiro Abril 16 de dezembro 06 de janeiro Maio 17 de dezembro 11 de janeiro Junho 18 de dezembro 13 de janeiro Julho 20 de dezembro 15 de janeiro Agosto 20 de dezembro 18 de janeiro Setembro 21 de dezembro 20 de janeiro Outubro 23 de dezembro 22 de janeiro Novembro 28 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 29 de dezembro 27 de janeiro

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em junho

Calendário da 4ª parcela:

Ciclo 3 Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de setembro 07 de novembro Fevereiro 05 de outubro 07 de novembro Março 07 de outubro 14 de novembro Abril 09 de outubro 21 de novembro Maio 11 de outubro 21 de novembro Junho 14 de outubro 24 de novembro Julho 16 de outubro 26 de novembro Agosto 21 de outubro 28 de novembro Setembro 25 de outubro 28 de novembro Outubro 28 de outubro 01 de dezembro Novembro 29 de outubro 05 de dezembro Dezembro 01 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 5ª parcela:

Ciclo 4 – Auxílio Emergencial Residual Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 6ª parcela:

Ciclo 5 Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 22 de novembro 19 de dezembro Fevereiro 23 de novembro 19 de dezembro Março 25 de novembro 04 de janeiro Abril 27 de novembro 06 de janeiro Maio 29 de novembro 11 de janeiro Junho 30 de novembro 13 de janeiro Julho 02 de dezembro 15 de janeiro Agosto 04 de dezembro 18 de janeiro Setembro 06 de dezembro 20 de janeiro Outubro 09 de dezembro 22 de janeiro Novembro 11 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 12 de dezembro 27 de janeiro

Calendário da 7ª parcela:

Ciclo 6 Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 13 de dezembro 19 de dezembro Fevereiro 13 de dezembro 19 de dezembro Março 14 de dezembro 04 de janeiro Abril 16 de dezembro 06 de janeiro Maio 17 de dezembro 11 de janeiro Junho 18 de dezembro 13 de janeiro Julho 20 de dezembro 15 de janeiro Agosto 20 de dezembro 18 de janeiro Setembro 21 de dezembro 20 de janeiro Outubro 23 de dezembro 22 de janeiro Novembro 28 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 29 de dezembro 27 de janeiro

Beneficiários que receberam a 1ª parcela em julho

(Cadastrados entre 17 de junho e 02 de julho)

Calendário da 3ª parcela:

Ciclo 3 Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de setembro 07 de novembro Fevereiro 05 de outubro 07 de novembro Março 07 de outubro 14 de novembro Abril 09 de outubro 21 de novembro Maio 11 de outubro 21 de novembro Junho 14 de outubro 24 de novembro Julho 16 de outubro 26 de novembro Agosto 21 de outubro 28 de novembro Setembro 25 de outubro 28 de novembro Outubro 28 de outubro 01 de dezembro Novembro 29 de outubro 05 de dezembro Dezembro 01 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 4ª parcela:

Ciclo 4 Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 30 de outubro 07 de novembro Fevereiro 04 de novembro 07 de novembro Março 05 de novembro 14 de novembro Abril 06 de novembro 21 de novembro Maio 08 de novembro 21 de novembro Junho 11 de novembro 24 de novembro Julho 12 de novembro 26 de novembro Agosto 13 de novembro 28 de novembro Setembro 15 de novembro 28 de novembro Outubro 16 de novembro 01 de dezembro Novembro 18 de novembro 05 de dezembro Dezembro 20 de novembro 05 de dezembro

Calendário da 5ª parcela:

Ciclo 5 Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 22 de novembro 19 de dezembro Fevereiro 23 de novembro 19 de dezembro Março 25 de novembro 04 de janeiro Abril 27 de novembro 06 de janeiro Maio 29 de novembro 11 de janeiro Junho 30 de novembro 13 de janeiro Julho 02 de dezembro 15 de janeiro Agosto 04 de dezembro 18 de janeiro Setembro 06 de dezembro 20 de janeiro Outubro 09 de dezembro 22 de janeiro Novembro 11 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 12 de dezembro 27 de janeiro

Calendário da 6ª parcela:

Ciclo 6 Mês de nascimento Crédito em conta Saque em espécie Janeiro 13 de dezembro 19 de dezembro Fevereiro 13 de dezembro 19 de dezembro Março 14 de dezembro 04 de janeiro Abril 16 de dezembro 06 de janeiro Maio 17 de dezembro 11 de janeiro Junho 18 de dezembro 13 de janeiro Julho 20 de dezembro 15 de janeiro Agosto 20 de dezembro 18 de janeiro Setembro 21 de dezembro 20 de janeiro Outubro 23 de dezembro 22 de janeiro Novembro 28 de dezembro 25 de janeiro Dezembro 29 de dezembro 27 de janeiro



Para evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, o banco estipulou as datas baseadas no mês de nascimento dos beneficiários. Para realizar o saque o beneficiário teve que se dirigir a um caixa eletrônico ou casa lotérica, sem necessidade de cartão, mas com o código gerado no aplicativo Caixa TEM.

A Caixa salientou que o saque do benefício não é obrigatório uma vez que o valor fora depositado em poupança digital e pôde ser movimentado para contas de qualquer banco via transferência sem custo nenhum. O valor pode ser movimentado por até 90 dias no aplicativo “Caixa Tem“, que permite também o pagamento de boletos e contas domésticas como água, luz e telefone.

