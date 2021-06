Calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial liberado

11:09:16

A Caixa Econômica Federal volta a realizar o pagamento do auxílio emergencial em conta poupança social digital no dia 20 de junho, a nova liberação é referente ao ciclo 3 (terceira parcela) do benefício este ano.

Com relação à antecipação do calendário, ainda não temos nenhuma novidade sobre a possibilidade, logo, as datas vigentes de pagamento do benefício vão do dia 20 de junho a 21 de julho para movimentação pelo Caixa Tem, e entre os dias 13 de julho a 12 de agosto para saque em dinheiro e transferência bancária.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Calendário da 3ª parcela

Mês de nascimento Depósito em conta poupança digital Saque em dinheiro e transferência Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de julho Junho 04 de julho 27 de julho Julho 06 de julho 29 de julho Agosto 09 de julho 30 de julho Setembro 11 de julho 04 de agosto Outubro 14 de julho 06 de agosto Novembro 18 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

Antecipação da terceira parcela

Apesar de a Caixa ainda não ter divulgado nenhuma informação quanto a antecipação da terceira parcela, o calendário de pagamentos pode vir a ser antecipado. Conforme declaração do presidente do banco, Pedro Guimarães, será realizada uma análise minuciosa para viabilizar uma nova prorrogação.

Segundo Guimarães, após o fim de pagamentos do ciclo 2 será realizada uma análise de dados para verificar a movimentação do benefício, caso seja identificado que assim como ocorreu na primeira parcela, onde os beneficiários preferiram movimentar o dinheiro digitalmente, reduzindo assim a possibilidade de filas nas agências e lotéricas, será possível antecipar a terceira parcela.

Ainda, conforme declaração do presidente da Caixa, o calendário oficial se manterá o mesmo, e conforme inicio dos pagamentos do ciclo 3 será possível divulgar um novo calendário de antecipação. Vale lembrar que a segunda parcela do auxílio que teve o calendário antecipado, também começou a ser liberado no cronograma oficial divulgado e posteriormente veio a ser liberado a antecipação.

