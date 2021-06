Ads

13:08:54

Os pagamentos referentes a 3.ª parcela do Auxílio Emergencial já estão sendo efetuados, conforme as datas estabelecidas pelo governo federal, o calendário se encerra dia 21 de julho para os nascidos em dezembro. Isto porque, o terceiro ciclo de depósitos do benefício foi antecipado, em decorrência da pandemia que assola o país.

Ademais, no que diz respeito à 4.ª parcela do auxílio, os pagamentos também possuem datas para o pagamento, com início marcado para o dia 23 de julho. Vale lembrar, que os depósitos são efetuados conforme o mês de nascimento, de modo que aqueles que comemoram aniversário em janeiro, recebem primeiro, em seguida dos nascidos em fevereiro, março, abril e assim por diante.

Cabe salientar, que inicialmente não é possível retirar o valor do auxílio em espécie. Desta forma, as datas para o saque, possuem um calendário diferente. Sendo assim, os saques referentes à terceira parcela, ocorrerão entre o período de 13 de julho a 12 de agosto, já da quarta parcela, será de 13 de agostos a 10 de setembro.

Vale lembrar, que os beneficiários amparados pelo programa do Bolsa Família, possuem um calendário específico. Deste modo, os depósitos são efetuados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para estes, é disponível apenas um calendário, para o depósito e saque.

Dito isso, confira as datas estabelecidas, pelo governo, referentes aos depósitos do auxílio emergencial.

Calendário de pagamento da 3.ª parcela do auxílio

Mês de Nascimento Data referente ao depósito Nascidos em janeiro 20 de junho Nascidos em fevereiro 23 de junho Nascidos em março 25 de junho Nascidos em abril 27 de junho Nascidos em maio 30 de junho Nascidos em junho 4 de julho Nascidos em julho 6 de julho Nascidos em agosto 9 de julho Nascidos em setembro 11 de julho Nascidos em outubro 14 de julho Nascidos em novembro 18 de julho Nascidos em dezembro 21 de julho

Saque do auxílio emergencial / Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Calendário de pagamento da 4.ª parcela do auxílio

Mês de Nascimento Data referente ao depósito Nascidos em janeiro 23 de julho Nascidos em fevereiro 25 de julho Nascidos em março 28 de julho Nascidos em abril 1.º de agosto Nascidos em maio 3 de agosto Nascidos em junho 5 de agosto Nascidos em julho 8 de agosto Nascidos em agosto 11 de agosto Nascidos em setembro 15 de agosto Nascidos em outubro 18 de agosto Nascidos em novembro 20 de agosto Nascidos em dezembro 22 de agosto

Calendário da 3.ª parcela do auxílio (Bolsa Família)

Número final do NIS Data referente ao depósito 1 17 de junho 2 18 de junho 3 21 de junho 4 22 de junho 5 23 de junho 6 24 de junho 7 25 de junho 8 28 de junho 9 29 de junho 0 30 de junho

Calendário da 4.ª parcela do auxílio (Bolsa Família)

Número final do NIS Data referente ao depósito 1 19 de julho 2 20 de julho 3 21 de julho 4 22 de julho 5 23 de julho 6 26 de julho 7 27 de julho 8 28 de julho 9 29 de julho 0 30 de julho

Conteúdo por Lucas Machado

