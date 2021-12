Ads

Encontro terá transmissão ao vivo, a partir das 16h, pela TV Câmara Guarulhos. A população poderá enviar em tempo real perguntas aos técnicos da companhia via internet. O principal tema abordado será o Projeto de Lei 3.606/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre uma área na Ponte Grande a ser concedida à Sabesp, com a finalidade de implantar uma Unidade de Recuperação da Qualidade (URQ) da água.