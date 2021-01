Câmara sediará cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores em 1º de janeiro de 2021

Nesta sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, será realizada a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para o mandato de 2021 a 2024. A solenidade será no plenário da atual sede da Câmara Municipal de Guarulhos (Rua João Gonçalves, 604), com início às 10h. Em seguida à posse, ocorrerá uma sessão para eleição da Mesa Diretora e definição da composição das comissões permanentes para o biênio 2021-2022.

Devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 e ao decreto do Governo de São Paulo que prevê medidas restritivas em todo o estado neste período, o evento não será aberto ao público e à imprensa. O acesso ao prédio será restrito ao prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos, além dos servidores essenciais à realização da solenidade