Caminhoneiros paralisam 16 cidades em 3 estados

11:51:04

A Polícia Rodoviária Federal informa que 16 cidades de três estados registraram paralisações de caminhoneiros na manhã desta quarta-feira (8). São eles Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo.

Em Santa Catarina há bloqueio em Garuva, Joinville, Mafra, Santa Cecília, Guaramirim e Campos Novos. No No Paraná, as manifestações ocorrem em Paranavaí e Maringá. No Espírito Santo há bloqueios em oito municípios.

De acordo com a Folha de São Paulo, caminhoneiros independentes aderiram à paralisação nesta quarta, um dia depois dos atos pró governo Bolsonaro no Dia da Independência.

