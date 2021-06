Campanha De Combate À Fome Supera A Meta E Arrecada Mais De 19 Mil Cestas Básicas

10:28:54

A Campanha 1818 mobilizou centenas de pessoas, incluindo celebridades, para arrecadar mais de 19 mil cestas básicas em 18 dias

São Paulo – SP, 11/06/2021 –

No último dia 06 de junho o projeto Campanha 1818 foi concluído. Ele arrecadou R$1.976.225,00 graças a 18.040 doadores de todas as partes. A campanha contou com a mobilização de mais de 1.840 doadores de todas as partes, incluindo famosos como Danilo Gentilli, Fábio Porchat, Ana Paula Padrão, Marcelo Tas, Mauricio de Sousa, Ney Matogrosso, entre outros.

O valor atingido será convertido em aproximadamente 19.700 cestas, que serão distribuídas entre as seis instituições contempladas: Unibes, Casa do Zezinho, Ten Yad, Oca – Escola Cultural, Lar das Crianças da CIP e Acorde. “Foram 18 dias de trabalho incansável e a união de pessoas de todas as partes”, comenta Marcelo Douek, um dos organizadores do projeto.

“Acredito que o momento também é de contaminação de solidariedade. Com isso, a nossa vontade de ajudar foi se alastrando e tomou conta do coração de anônimos e famosos. Um dia recebemos vídeos do Ney Matogrosso. No outro do Mauricio de Sousa, do Fábio Porchat, de tanta gente querida e engajada, que nos faz ter esperança de que dias melhores virão”, diz Roberto Piernikarz, outro organizador da Campanha.

O projeto

Segundo o levantamento divulgado pela Rede Pessan, atualmente o Brasil se depara com um dado alarmante: 55,2% dos domicílios encontram-se em situação de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. Tal porcentagem destaca a importância da solidariedade, que se faz ainda mais essencial em tempos de pandemia.

O dado revela uma alta drástica no número de brasileiros que sofrem com a fome, impulsionada pela pandemia da Covid-19, e o combate à crise foi a principal motivação para criação da Campanha 1818.

A iniciativa foi tomada no ano passado (2020), quando a fome no Brasil se tornou pauta de uma conversa entre amigos, num campo de futebol, causando indignação: precisamos fazer algo. A partir desta conversa, o grupo se uniu com uma meta arrecadar 18 mil cestas em 18 dias.

“Foi uma loucura” conta Jane Fucs. “Mas a loucura virou combustível e passamos noites em claro. Ninguém descansava enquanto não batia a meta”, comenta Charles El Kalay. “E da união, cansaço, luta e força superamos a meta e conseguiremos entregar cerca de 19.300 cestas, alimentando diversas famílias de seis entidades”, destaca Elisa Nigri.

Para Avi Guelberg, também organizadora da campanha, “a fome não acabou. Está longe de acabar. Sabemos. Mas o trabalho não pode ser em vão”. “Este ano agregamos mais uma ONG para ser beneficiada pelo projeto e unimos esforços com a experiência do ano passado conseguimos bater a meta e ajudar quem precisa”, conclui Cynthia Zaclis Rabinovitz, que está entre o grupo que organiza a campanha.

1818 em números:

Total arrecadado em 2021:

Valor líquido: R$1.976.225,00

Total de doadores: 1.840

Aproximadamente 19.700 cestas para seis instituições contempladas

Sobre as instituições que serão beneficiadas:

UNIBES (https://unibes.org.br/)

Há mais de 100 anos, a UNIBES oferece auxílio para crianças, jovens, idosos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. A Instituição ajuda atualmente mais de 15 mil pessoas na cidade de São Paulo, tendo como objetivo promover a justiça social e amenizar as dificuldades dos que mais necessitam.

CASA DO ZEZINHO (https://novo.casadozezinho.org.br/)

A Casa do Zezinho é uma organização localizada no Capão Redondo, que possui a missão abrir portas para crianças e jovens de baixa renda, que vivem em situação de alta vulnerabilidade social. Atualmente, 1.300 pessoas recebem atendimento da instituição, com refeições diárias e oficinas socioeducativas.

TEN YAD (https://tenyad.org.br/)

Desde 1992, a instituição trabalha para melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com serviços nas áreas de alimentação, proteção social e benefícios extras, a organização acolhe e auxilia milhares de famílias.

OCA – ESCOLA CULTURAL (https://ocaescolacultural.org.br/)

Em diálogo com a comunidade, escolas públicas e famílias, a organização oferece educação pautada na arte cultura brasileira e na cultura da infância, objetivando o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos da Comunidade da Aldeia de Carapicuíba – SP e de seus arredores.

ACORDE (http://acorde.org.br/)

Desde 2001 atenderam mais de 137 mil pessoas, a fim de promover o desenvolvimento humano em crianças e jovens de Embu das Artes e Cotia por meio de oficinas de artes, esportes, culinária e meio ambiente, fortalecendo-os para as escolhas do futuro.

LAR DAS CRIANÇAS DA CIP (www.lardascriancas.org.br)

O Lar tem como missão proporcionar às crianças e jovens assistidos projetos de educação complementar com ampla programação na área de esporte, arte e cultura, direcionada à ampliação do universo social, cultural e de trabalho, atuando em rede com os serviços públicos.

Website: https://www.instagram.com/campanha_1818/?hl=pt-br