INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.

Por/ Bispo Fabio Santos

https://church-european-new-generation.webnode.com

INFORMATIVO DA NACIONAL.

CAMPANHA DE ORAÇÕES ;

PORTAS ABERTAS.

DATA DE INICIO ;

20/02/2020

DATA TERMINO ;

20/04/2020

HORARIOS ;

INICIO ; 23 ; 00 HS

TERMINO ; 00 ; 00 HS.

CONVIDADOS PARA ORAREM ;

TODOS OS LIDERES ECLESIÁSTICOS DO GRUPO E DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.

CONVENCOES DE IGREJAS E ORDENS DE PASTORES INTERDENOMINACIONAIS.

ENTIDADES FILANTRÓPICAS ;

ONGS , ASSOCIAÇÕES , CENTROS DE RECUPERAÇÕES , COOPERATIVAS , CRECHES , ASILOS DE VELHOS , DENTRE OUTRAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS.

TODOS OS BRASILEIROS EVANGÉLICOS INTERDENOMINACIONAL

METAS DAS ORAÇÕES ;

LIBERTAÇÕES , CURAS , RENOVOS ESPIRITUAIS , BATISMOS COM O ESPIRITO SANTO.

AVIVAMENTOS ,

GANHARMOS ALMAS PARA O REINO DE DEUS.

IMPLANTAÇÕES DO CARACTER DE CRISTO NAS PESSOAS ;

CONFIABILIDADE , RESPONSABILIDADE ,

COMPROMETIMENTO ,

ÉTICA ,

TRANSPARÊNCIA.

ORARMOS PARA QUE TODOS ADENTREM NAS VONTADES DE DEUS ;

INTUITIVA ,

DIRETIVA ,

SOBERANA ,

PERFEITA.

ORARMOS PARA NEUTRALIZAR A HIERARQUIA SATANICA ;

PRINCIPADOS ,

PRINCIPES DAS TREVAS ,

POTESTADES DO AR ,

MALDADES ESPIRITUAIS NOS LUGARES CELESTIAIS .

ORARMOS PARA NEUTRALIZARMOS OS PROJETOS DA GRANDE ORDEM MUNDIAL ;

REDUÇÃO POPULACIONAL EM 85 %

PROJETO HAAP ( ALTERAÇÕES DOS CLIMAS PROVOCANDO CATÁSTROFES EM MASSA ),

PROJETO CERN ( COLISOR DE PARTÍCULAS , LIBERAÇÃO DE UM PORTAL OU ATÉ MESMO UM NOVO BIG-BEM )

NEUTRALIZARMOS EM ORAÇÕES TODOS OS CHEFES DE ESTADOS QUE ESTÃO NA ONU COM PROJETOS CONTRA TEL AVIVE .

ORARMOS PARA QUE O AMAZONAS NUNCA DEIXE DE SER PATRIMÔNIO ESTATUTARIO DO POVO BRASILEIRO.

ORARMOS PARA QUE OS BRASILEIROS SE POSICIONEM CONTRA AS DEGRADAÇÕES AMBIENTAIS NO AMAZONAS E EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS.

ORARMOS CONTRA O CORONAVIRIUS QUE ENTROU ESSA SEMANA NO BRASIL.

ORARMOS PARA REGISTRARMOS O INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL .

ORARMOS PARA IMPLANTAÇÕES DE MESAS DIRETORAS NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS BRASILEIROS.

ORARMOS PARA QUE CRIEMOS NÚCLEOS DE MISSOES.

ORARMOS PARA ADENTRARMOS COM O INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL EM OUTROS PAISES.

ORARMOS PARA LEVANTARMOS PARCEIROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS MANTENODORES DO PROJETO DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.

ORARMOS PARA IMPLANTAÇÕES DE CATEDRAIS DE MISSOES NAS CAPITAIS DOS ESTADOS DO NOSSO PAIS.

ORARMOS PARA FAZERMOS EVENTOS GOSPEL NACIONALMENTE E INTERNACIONALMENTE.

ORARMOS PARA PLANTAÇÕES DE AÇÕES SOCIAIS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES NAS IGREJAS FILIADAS NO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.

ATENCIOSAMENTE ;

PRESIDENTE NACIONAL E INTERNACIONAL DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL ,

PASTOR FABIO SANTOS ,

BISPO CNPB.

CONTATOS ;

TEL – 71 99277 1500

E-MAIL –

institutogeralmissoes@gmail.com

FACE BOOK

www.facebook.com/bpfabiosantos

PILARES DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL ;

OBS – DIVULGUEM ESSE INFORMATIVO NOS SEUS CONTATOS , GRUPOS DE WHATSAAPS , FACES BOOKS E REDES SOCIAIS.

NOSSA META É TERMOS UM MILHÃO DE PESSOAS ORANDO JUNTAMENTE CONOSCO.

NEM TUDO QUE BRILHA É OURO.

OREMOS INCESSANTEMENTE PARA A AMAZONAS NAO DEIXAR DE SER PATRIMÔNIO DO POVO BRASILEIRO.

OREMOS PARA DEUS TIRAR TODOS OS EMPRESÁRIOS INTERNACIONAIS DE EXPLORAREM A AMAZONAS , EXTRAINDO AS RIQUEZAS DO POVO BRASILEIRO.

BISPO FABIO SANTOS(CNPB)