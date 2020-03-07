14:31:39
INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.
Por/ Bispo Fabio Santos
https://church-european-new-generation.webnode.com
INFORMATIVO DA NACIONAL.
CAMPANHA DE ORAÇÕES ;
PORTAS ABERTAS.
DATA DE INICIO ;
20/02/2020
DATA TERMINO ;
20/04/2020
HORARIOS ;
INICIO ; 23 ; 00 HS
TERMINO ; 00 ; 00 HS.
CONVIDADOS PARA ORAREM ;
TODOS OS LIDERES ECLESIÁSTICOS DO GRUPO E DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.
CONVENCOES DE IGREJAS E ORDENS DE PASTORES INTERDENOMINACIONAIS.
ENTIDADES FILANTRÓPICAS ;
ONGS , ASSOCIAÇÕES , CENTROS DE RECUPERAÇÕES , COOPERATIVAS , CRECHES , ASILOS DE VELHOS , DENTRE OUTRAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS.
TODOS OS BRASILEIROS EVANGÉLICOS INTERDENOMINACIONAL
METAS DAS ORAÇÕES ;
LIBERTAÇÕES , CURAS , RENOVOS ESPIRITUAIS , BATISMOS COM O ESPIRITO SANTO.
AVIVAMENTOS ,
GANHARMOS ALMAS PARA O REINO DE DEUS.
IMPLANTAÇÕES DO CARACTER DE CRISTO NAS PESSOAS ;
CONFIABILIDADE , RESPONSABILIDADE ,
COMPROMETIMENTO ,
ÉTICA ,
TRANSPARÊNCIA.
ORARMOS PARA QUE TODOS ADENTREM NAS VONTADES DE DEUS ;
INTUITIVA ,
DIRETIVA ,
SOBERANA ,
PERFEITA.
ORARMOS PARA NEUTRALIZAR A HIERARQUIA SATANICA ;
PRINCIPADOS ,
PRINCIPES DAS TREVAS ,
POTESTADES DO AR ,
MALDADES ESPIRITUAIS NOS LUGARES CELESTIAIS .
ORARMOS PARA NEUTRALIZARMOS OS PROJETOS DA GRANDE ORDEM MUNDIAL ;
REDUÇÃO POPULACIONAL EM 85 %
PROJETO HAAP ( ALTERAÇÕES DOS CLIMAS PROVOCANDO CATÁSTROFES EM MASSA ),
PROJETO CERN ( COLISOR DE PARTÍCULAS , LIBERAÇÃO DE UM PORTAL OU ATÉ MESMO UM NOVO BIG-BEM )
NEUTRALIZARMOS EM ORAÇÕES TODOS OS CHEFES DE ESTADOS QUE ESTÃO NA ONU COM PROJETOS CONTRA TEL AVIVE .
ORARMOS PARA QUE O AMAZONAS NUNCA DEIXE DE SER PATRIMÔNIO ESTATUTARIO DO POVO BRASILEIRO.
ORARMOS PARA QUE OS BRASILEIROS SE POSICIONEM CONTRA AS DEGRADAÇÕES AMBIENTAIS NO AMAZONAS E EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS.
ORARMOS CONTRA O CORONAVIRIUS QUE ENTROU ESSA SEMANA NO BRASIL.
ORARMOS PARA REGISTRARMOS O INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL .
ORARMOS PARA IMPLANTAÇÕES DE MESAS DIRETORAS NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS BRASILEIROS.
ORARMOS PARA QUE CRIEMOS NÚCLEOS DE MISSOES.
ORARMOS PARA ADENTRARMOS COM O INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL EM OUTROS PAISES.
ORARMOS PARA LEVANTARMOS PARCEIROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS MANTENODORES DO PROJETO DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.
ORARMOS PARA IMPLANTAÇÕES DE CATEDRAIS DE MISSOES NAS CAPITAIS DOS ESTADOS DO NOSSO PAIS.
ORARMOS PARA FAZERMOS EVENTOS GOSPEL NACIONALMENTE E INTERNACIONALMENTE.
ORARMOS PARA PLANTAÇÕES DE AÇÕES SOCIAIS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES NAS IGREJAS FILIADAS NO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL.
ATENCIOSAMENTE ;
PRESIDENTE NACIONAL E INTERNACIONAL DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL ,
PASTOR FABIO SANTOS ,
BISPO CNPB.
CONTATOS ;
TEL – 71 99277 1500
E-MAIL –
institutogeralmissoes@gmail.com
FACE BOOK
www.facebook.com/bpfabiosantos
PILARES DO INSTITUTO GERAL GERAÇÃO MISSÕES CULTURAL E TRANSCULTURAL ;
CONFIABILIDADE ,
RESPONSABILIDADE ,
COMPROMETIMENTO ,
ÉTICA ,
TRANSPARÊNCIA.
OBS – DIVULGUEM ESSE INFORMATIVO NOS SEUS CONTATOS , GRUPOS DE WHATSAAPS , FACES BOOKS E REDES SOCIAIS.
NOSSA META É TERMOS UM MILHÃO DE PESSOAS ORANDO JUNTAMENTE CONOSCO.
NEM TUDO QUE BRILHA É OURO.
OREMOS INCESSANTEMENTE PARA A AMAZONAS NAO DEIXAR DE SER PATRIMÔNIO DO POVO BRASILEIRO.
OREMOS PARA DEUS TIRAR TODOS OS EMPRESÁRIOS INTERNACIONAIS DE EXPLORAREM A AMAZONAS , EXTRAINDO AS RIQUEZAS DO POVO BRASILEIRO.
BISPO FABIO SANTOS(CNPB)