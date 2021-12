Campanha Dezembro Vermelho: A Bioclin dispõe de testes para detecção do vírus HIV.

Ads

08:49:54

Unidades de Saúde e laboratórios do país têm à sua disposição a qualidade e eficiência dos kits de diagnóstico do HIV.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde cerca de 37,7 milhões de pessoas vivem com HIV/Aids no mundo, sendo 1,5 milhão de novas infecções somente em 2020, neste mesmo ano foram registradas aproximadamente 680 mil mortes. No dia 1º de dezembro, lembrado como Dia Mundial de Luta contra a Aids, o Ministério da Saúde apresentou dados epidemiológicos do Brasil; a estimativa é de 920 mil pessoas convivendo com o HIV, sendo que 89% foram diagnosticados e 77% estão em tratamento.