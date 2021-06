Campanha do Agasalho já arrecadou mais de 8 mil peças

Ads

15:53:55

A Campanha do Agasalho 2021 já arrecadou 8.028 peças desde que foi lançada em meados de maio. A ação da Prefeitura de Guarulhos prossegue até o dia 31 de agosto e recebe doações de roupas, sapatos e cobertores em bom estado e de todos os tamanhos em dezenas de pontos espalhados pela cidade, como comércios, condomínios, secretarias municipais, entre outros. Os locais com caixas coletoras da campanha podem ser conferidos no link https://bit.ly/gruagasalho2021.

“A cidade abraçou a Campanha do Agasalho, mas precisamos de mais. São muitas famílias em situação de vulnerabilidade social e cada peça de roupa, calçado e cobertor ajuda demais. Doar é um ato de amor ao próximo e aquece todos os corações, de quem doa e de quem recebe. Por isso, peço a todos que continuem nos ajudando a aquecer o inverno das pessoas”, afirmou Elen Farias, presidente do Fundo Social de Solidariedade, que coordena a ação.

Os itens doados se destinam a suprir as necessidades de famílias em vulnerabilidade social e atendem ainda a demandas dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), dos Conselhos Tutelares, da Defesa Civil, de instituições e da Subsecretaria de Políticas para Mulheres.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado