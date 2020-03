Rede Gazeta News Guarulhos

Share this:

23:31:11

O Ministério da Saúde antecipou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que historicamente acontecia em abril, pelo momento que o mundo passa. Embora a vacina não proteja contra o coronavírus (COVID-19), a medida visa proteger a população contra a gripe e minimizar o impacto sobre os serviços de saúde. A ação, dividida em três etapas, terá início nesta segunda-feira (23) com a vacinação dos idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e dos trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente do atendimento.

Na segunda etapa, que tem início a partir de 16 de abril, serão vacinados os professores; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; além das Forças de Segurança e Salvamento. Já na terceira fase, a partir de 9 de maio, será a vez de proteger crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas; adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adultos de 55 a 59 anos. O dia “D” de mobilização nacional será 9 de maio. A campanha está prevista para encerrar em 22 de maio.

Em Guarulhos, a vacina estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Para evitar aglomerações, algumas UBS vacinarão em postos volantes. Confira os locais abaixo:

UBS Flor da Montanha

EPG Capitão Gabriel José Antônio. Rua Edson de Souza, 724 – Picanço

UBS Paraventi

Grêmio SAAE. Rua Vila Lobos, 305 – 361 – Jd Pinhal

UBS Tranquilidade

EPG Izolina Alves David. Rua Diva, 245 – Torres Tibagy

UBS Ponte Grande

EPG Anita Malfatti. Rua José Sargentini, 35 – Ponte Grande

UBS Vila Barros

EE Professor Roberto Alves dos Santos. Rua Carlos Korkischko, 444 – Vl Barros

UBS Munhoz

Colégio Bauer. Av Professor José Munhoz, 437 – Jd Munhoz

UBS Cavadas e Itapegica

Escola Municipal da Emília. Rua João Loprete, 234 – Vl São João

Ambulatório da Criança

Associação 8 de Dezembro (ao lado do Ambulatório). Rua Oswaldo Cruz, 95 – Centro

UBS Fortaleza

Em frente a unidade. Rua Hilário Pires de Freitas, 155 – Jd Fortaleza

UBS Bananal e Santos Dumont

E. E. Professor Maurício Nazar. Rua João Dias, 247 – Pq Santos Dumont

UBS Presidente Dutra

E.E. Padre Bruno Ricco. Av. Rio Real, 379 – Jd Presidente Dutra

UBS Santa Paula

Igreja São João Evangelista. Rua Maria Roza de Campos, 116 – Bonsucesso

UBS Cumbica II

Supermercado Nagumo (ao lado da UBS). Rua Sena Madureira, s/n°- Jd Cumbica

UBS Pimentas

Praça Felício Antônio Alves, s/n° (ao lado da UBS) – Pimentas

UBS Cumbica “Mário Luiz Macca”

Praça Paes de Barros. Rua Ribas do Rio Pardo, 191 – Cumbica

UBS Nova Cidade

Supermercado Nagumo. Av Jurema, 1065 – Pq Jurema

As UBS que não foram citadas com postos volantes estarão vacinando normalmente. Os postos volantes podem sofrer alterações. Na dúvida, o usuário pode entrar em contato por telefone com a UBS em que é cadastrado para confirmar o local de vacinação. Os contatos de todas as unidades estão disponíveis no site da Prefeitura, neste link: www.guarulhos.sp.gov.br/index.php/unidades-basicas–de-saude-ubs.

Atenção às notícias falsas

Não é verdadeira a informação que está circulando nos grupos de WhatsApp que em Guarulhos os idosos serão vacinados por ordem alfabética e os trabalhadores só serão vacinados a partir do dia 30 de março. Todos os idosos e trabalhadores da saúde serão vacinados a partir desta segunda-feira (23), sem critério de ordem alfabética. Na dúvida, sempre verifique a informação no canais oficiais da Prefeitura, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde. Não passe a informação adiante sem a certeza de que é verdadeira.

Imagem: Márcio Lino / PMG