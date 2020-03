//Campeão de boxe que fez vídeo sobre como bater em mulheres é suspenso

Isso causou a suspensão provisória pelo British Boxing Board of Control (BBBoC), enquanto se aguarda uma audiência em uma data a ser definida.

Depois de pedir desculpas, em que Billy Joe Saunders garantiu que “nunca defenderia a violência doméstica”, o boxeador prometeu doar 25.000 libras (28.000 euros) a associações que lutam contra a violência de gênero.

Saunders admitiu na rádio Talksport que foi um “erro estúpido”. “Há pessoas que morrem em todo o mundo devido ao coronavírus e eu estava apenas tentando descontrair o clima”, se defendeu, embora reconhecesse que “claramente não foi o que aconteceu”.

“Meu senso de humor não agrada todo mundo”, concluiu o britânico, que no início deste mês já teve que se desculpar depois de ligar para uma companhia aérea para avisar que um passageiro, seu amigo, tinha sintomas do coronavírus.

Isso fez com que seu amigo e seus companheiros fossem obrigados a sair do avião.

Em 2018, o boxeador foi condenado a uma multa de 100.000 libras e uma advertência do BBBoC depois de postar outro vídeo no qual ele, de dentro do seu carro, aparentemente oferecia drogas a uma mulher em troca de um ato sexual, antes de pedir que ela agredisse um transeunte, algo que a mulher acabou fazendo, antes que o peso médio fugisse do local.