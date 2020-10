Candidata à prefeita de Guarulhos, Fran Corrêa fala de suas propostas em Festa do Dia das Crianças

11:13:25 Por Guilherme Conde

Durante uma visita à comemoração do Dia das Crianças organizada pela Igreja Pentecostal Nova História, a candidata do PSDB à prefeitura de Guarulhos Fran Corrêa gentilmente concedeu uma entrevista para a Gazeta News de Guarulhos. Confira:

GNG: Uma das reclamações recorrentes dos guarulhenses é a questão da mobilidade. A sra. tem algum projeto de controle ou redução da tarifa do transporte público na cidade?

FC: De início, vamos abrir licitação para que outras empresas possam participar do sistema na cidade, e vamos dar oportunidade para o transporte alternativo. Vamos resgatar algumas linhas de ônibus, para que o munícipe não demore 2, 3 horas para chegar em casa ou no trabalho. Temos um projeto maravilhoso para o transporte, e vamos executar isso!

GNG: Nas suas redes sociais, se vê citações sobre o programa “Casa Verde-Amarela”, que é do Governo Federal, onde na verdade, é uma sucessão do “Minha Casa Minha Vida”, que beneficiou muitas empreiteiras. Será assim no seu governo?

FC: Não, meu projeto será muito diferente, algo que não foi feito nos últimos 4 anos, que é construir unidades habitacionais. Tudo o que puder trazer de recursos estaduais para fazer isso, eu vou trazer. Pela 1ª vez, não tivemos uma unidade habitacional construída sequer nos últimos 4 anos. Isso não pode acontecer, a casa própria é o sonho de qualquer ser humano. Para isso, preciso de parcerias com os governos federal e estadual.

GNG: Sobre o Hospital do Idoso, onde vai ser e em quanto está orçado esse projeto?

FC: Temos que fazer uma força-tarefa não só pelo hospital do idoso, mas para todos os projetos, é preciso uma parceria com o governo do estado, até devido ao próprio partido, isso me dá uma certa tranquilidade para chegar até o governador e realizar parcerias, algo que hoje não ocorre. Com isso, dá pra construir o hospital do idoso, o hospital da mulher, um hospital veterinário público, enfim, tudo isso e muito mais, que só não tem por falta de diálogo com o governo do estado.

GNG: Sobre o ambiente de negócios, muitos empreendedores em Guarulhos e em todo o Brasil quebraram ou tiveram acúmulo de impostos por causa da quarentena obrigatória, por acaso existe algum projeto de isenção ou carência de impostos para pequenos empreendedores?

FC: O primeiro passo que eu vou tomar como prefeita, se Deus assim permitir, é buscar diálogo no meio empresarial, buscar aqueles que saíram de Guarulhos para que possam retornar seus negócios na cidade. Vamos focar na geração de empregos e na capacitação profissional. Não dá para pensar apenas na saúde, no transporte, na educação, no esporte, no lazer sem a geração de empregos. Como empresária, tenho essa facilidade para ter esse diálogo.

GNG: Sobre as novas escolas, a sra. disse que as novas escolas terão projetos sustentáveis. Essas novas escolas teriam tecnologias, como energia solar e captação da água da chuva?

FC: Não tenha dúvida que, tudo no que for sobre o meio ambiente estará no plano de governo de Fran Corrêa. Vamos trabalhar de acordo com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) para buscar o selo das Nações Unidas, o que pode ajudar a trazer investimento estrangeiro para a cidade. Tornando o governo sério, competente e livre de corrupção. Tudo o que eu puder para fazer para o meio ambiente, para que a cidade seja mais saudável, eu vou fazer.

