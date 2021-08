Ads

Rede Gazeta News Guarulhos

10:22:03

Candidata do Distrito Federal, Caroline Teixeira superou as 47 concorrentes e se tornou a Miss Mundo Brasil 2021, em evento realizado em Brasília, na última quinta-feira (19).

Agora, a beldade representará o Brasil no Miss Mundo, que acontece no fim do ano, em Porto Rico.

O segundo lugar ficou com Alina Furtado, Miss Rio Grande do Sul. Já a terceira colocação foi ocupada por Gabriela Botelho, Miss Espírito Santo.

Confira imagens das gatas a seguir!

