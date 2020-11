Candidato a vereador foi baleado na semana das eleições em Guarulhos em compromisso com a prefeiturável Adriana Afonso

O estado de saúde de Ricardo ainda não foi divulgado, Adriana Afonso não foi ferida

O candidato a vereador Ricardo de Moura (PL) foi atingido por dois tiros, durante um compromisso conjunto com a candidata à Prefeitura de Guarulhos, Adriana Afonso (PL).

O tiroteio aconteceu na rua Santo Antônio do Aventureira, no Jardim Kawamoto. A candidata Adriana não chegou a descer do carro, mas já estava no local durante o ocorrido.

Ricardo foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG), no Parque Cecap. De acordo com a Polícia Militar, os tiros atingiram o braço e a perna direita de Moura, o atentado ocorreu por volta das 8h.

