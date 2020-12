Candidatos podem perder suas cadeiras e terem seus diplomas cancelados mesmo após diplomação

Espalha Fatos

A Justiça Eleitoral decidiu mudar a diplomação dos candidatos eleitos nas últimas eleições municipais de Guarulhos. Não haverá mais a cerimônia que estava prevista para a próxima sexta-feira, dia 18. Somente a expedição dos diplomas pela internet. Uma portaria foi publicada sobre o tema.

O grande problema é que ainda existem inúmeros candidatos sub judice, ou seja, sem os julgamentos de suas impugnações. Com isso, é impossível de se anunciar oficialmente os nomes dos vereadores eleitos, pois de acordo com as decisões judiciais, o número do cociente eleitoral muda, interferindo no resultado final.

A Justiça Eleitoral está correndo contra o relógio e ainda hoje pretende realizar uma retotalização dos votos. Tudo feito de última hora!

As grandes dúvidas dos guarulhenses são as seguintes:

1- Se Jorginho Mota (PTC) fica com a cadeira ou o seu colega de partido, Ferreira, assume.

2 – Se Vitor da Farmácia perdeu a cadeira mesmo para Wellington Bezerra, ambos também do PTC.

3 – Se Alexandre Dentista (PSD) perdeu sua cadeira para Márcia Taschetti (PP).

4 – E se João Dárcio (Podemos) conseguirá tirar a cadeira de Fernanda Curti (PT)

Vale a pena ressaltar os artigos 6° e 7° da portaria publicada pela Justiça Eleitoral:

Art. 6º. Havendo alteração na situação jurídica do partido político, da coligação ou do candidato que

acarrete modificação no resultado da eleição, será realizada pela Justiça Eleitoral nova totalização dos votos.

§ 1º. Se o reprocessamento do resultado for realizado após a diplomação, e se houver alteração dos eleitos

e/ou suplentes, o Juiz Eleitoral em exercício na circunscrição da zona do registro cancelará os diplomas concedidos e modificados pela nova situação e procederá à diplomação, expedindo novos diplomas somente

para os eleitos e/ou suplentes cuja situação tenha sido modificada.

Art. 7º. Não poderá ser diplomado o candidato que estiver com o registro indeferido, ainda que o recurso esteja pendente de julgamento.

