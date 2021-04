Cantor gospel Pr. Lucas não é mais pastor?

Rede Gazeta News Guarulhos

Recentemente, o artista gospel se divorciou da esposa sob rumores de traição e assumiu o namoro com Tati Moreto.

O cantor gospel conhecido nacionalmente como Pr. Lucas está sendo um dos assuntos mais comentados pela mídia gospel nos últimos dias.

O artista resolveu se separar de Thaisa Rahmé, com quem foi casado por 18 anos e tem um filho de 12 anos.

Em seguida, ele assumiu que está namorando com Tati Moreto, ex-mulher do cantor sertanejo Gian, da dupla Gian e Giovani.

No entanto, Thaisa Rahmé, ex de Lucas, afirma que foi traída pelo cantor antes da separação.

“Eu não a conheço, mas hoje eu tenho certeza que ele me traiu com a Tati Moreto. Eu tenho provas. Eles anunciaram que se conheceram em janeiro e começaram a namorar em fevereiro. Mas eles se falaram na véspera do Natal, no dia 26 de dezembro e entre os dias 12 e 13 de janeiro. Enquanto Lucas me dizia que estava em São Paulo gravando programas na Record, na verdade, ele estava em Atibaia, cidade em que ela mora. Como eu sei? Eu puxei o histórico da conta de telefone e do passe livre do automóvel dele. Poderia ter ido mais a fundo nessas pesquisas, mas parei para não sofrer tanto como eu já sofri antes”, revela.

De acordo com as informações obtidas pela nossa redação, o cantor perdeu o cargo eclesiástico há algum tempo, e usa o título de “pastor” apenas para se beneficiar.

A conduta do cantor nunca foi uma das melhores, pois com apenas três anos de casado ele se envolveu com uma mulher de sua igreja e teve um filho. Porém, foi perdoado por Thaisa, e juntos recomeçaram.

Mesmo assim, o cantor surpreendeu Thaisa em janeiro deste ano quando pediu o divórcio e iniciou um relacionamento com Tati Moreto.

