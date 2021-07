Cantora gospel Aline Nunes assina contrato com a gigante Sony Music

Ads

A artista vem ganhando os holofotes graças a sua participação no Programa Raul Gil.

A cantora gospel Aline Nunes deu um enorme passo em sua carreira e assinou um contrato de nada menos que 5 anos nesta semana com a internacional Sony Music.

Sony Music Entertainment, presente em mais de 40 países, é uma gravadora multinacional pertencente ao grupo japonês Sony Corporation, e atua no Brasil desde 1960, revelando e produzindo os mais famosos artistas do Brasil e do mundo.

Nomes como Djavan, Marisa Monte e o rei Roberto Carlos fazem parte do elenco super estrelado da gravadora. Internacionalmente, Adele, Alicia Keys e Beyoncé e várias celebridades detentoras de algumas das gravações mais importantes da história compõem o quadro.

De olho no mercado gospel, em 2010, a gravadora abriu uma divisão exclusiva para o setor gospel e já conta com grandes nomes como Aline Barros, Damares, Thalles Roberto, Fernanda Brum, Eyshila e muitos outros.

Dona dos sucessos ‘Deus que Cura’ e ‘Me Adora’, Aline agora se prepara para lançar ‘Cenário de Vitória’ e ‘Diário de um vencedor’. As músicas e os clipes serão lançados pela gravadora ainda esse ano.

A sua participação no programa para uma homenagem à pastora Ludmila Ferber emocionou o Brasil a fora: “Foi uma oportunidade incrível e sobrenatural. Acompanho o ministério da pastora Ludmila Ferber e tenho um carinho especial. Ter o privilégio de adorar a Deus com ela em Rede Nacional foi um momento ímpar na minha vida e ministério”, relatou Aline.

Além disso, a história da cantora é dessas que inspiram e motivam. Aline Nunes nasceu em Petrolina (Pernambuco) e começou a cantar aos 4 anos.

Em 1992, seus pais vieram morar em São Paulo em busca de mais oportunidades. Depois de sofrer alguns preconceitos por causa do seu sotaque, ela optou por não continuar cantando. Aos 19 anos, Aline já era mãe de três filhos, e aos 24 anos, nasceu a sua quarta filha.

“Aos 24 anos Deus me deu um presente que mudaria minha vida. Minha filha Isabela teve um problema de saúde e ficou em estado gravíssimo, Deus me fez uma proposta: a vida dela por minha vida para servi-lo. Aceitei e no ano de 2008 comecei a louvar a Jesus como ministra de louvor e cumprir o chamado ao qual Ele me propôs. Ele investiu pesado em mim para que eu o adorasse de corpo alma e espírito. Sou um milagre”, disse Aline.

A gravação de seu primeiro EP é motivo de orgulho e expectativa: “Estou vivendo promessas de Deus e acredite, Ele é fiel pra cumprir tudo o que prometeu, não desista do seu sonho”, finalizou.

