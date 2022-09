Cantora sol retorna a mídia

Ads

Por Robson Silva Moreira 15:35:27

Famosa internacionalmente cantora sol retoma sua carreira e volta à mídia com tudo a cantora famosa nos anos 80 e 90 com as músicas Meu gatinho sonho colorido que foi tema da novela desprezo do SBT. Retorna com novos projetos e um álbum com uma versão exclusiva autorizada pelo próprio cantor Elton John. A faixa Eu Quero Mais já está disponível em todas as plataformas digitais e conta com mais de 100 mil acessos a artista também vem se destacando no YouTube com mais de 20 milhões de acessos mostrando que quem é rainha nunca perde a majestade só foi conhecida como musa do Imperador no Japão país onde viveu por mais de 10 anos fazendo vários trabalhos nas TVs rádios feiras e shows em estádios com a plateia de mais de 80 mil pessoas fazendo assim inúmeros trabalhos como modelo de moda e chegou também a fazer um comercial para marca de refrigerante Antartica e fazendo assim também aparições no cinema nacional sol atualmente Entrou na rede social Instagram e já conta com mais de 20 mil seguidores e vídeos virais assim voltando aos programas de TV local da cidade de São Paulo e frequentando novamente os eventos como feijoada do Leão Lobo onde reencontrou vários amigos da mídia e teve a oportunidade de gravar novamente um podcast muito bacana onde contou detalhes de sua vida pessoal e revelou os atritos que viveu com a cantora Gretchen que a ofendeu em sua biografia oficial de forma Indelicada explícita com xingamentos a cantora e a foto da mesma cantora só a firma que já iniciou as providências legais cabíveis e disse esperem os novos Capítulos dessa história ninguém pode fabricar uma carreira desmerecendo ninguém e muito menos julgando é aquela coisa nós não devemos fazer com os outros o que não queremos para nós próprios.

