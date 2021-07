Carolina Dieckmann posa de biquíni: ‘botei pra ver se o sol aparecia’

Ads

Carolina Dieckmann decidiu compartilhar um novo clique em sua conta oficial do Instagram. A atriz posou com um biquíni preto com a intenção de renovar o bronzeado, no entanto, o sol acabou não dando as caras e a loira brincou.

“Botei um biquíni pra só ver se o sol aparecia, mas ele nem tchum pra mim“, escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs, é claro, encheram os comentários de elogios: “Nem precisa de sol, sua luz já ilumina todo o ambiente”, escreveu um seguidor. “ocê já é o sol gataaaaaaaa onde chega ilumina”, disse outro. “Você é o próprio sol!”, concluiu uma terceira.

